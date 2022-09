Policia Civil de Diadema apreende armas ilegais em Limeira

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



17/09/2022 | 12:31



Policiais civis do Setor de Investigações Gerais e do Grupo de Operações Especiais, ambos da Seccional de Diadema, prenderam em flagrante dois homens, de 19 e 20 anos, por porte ilegal de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito, nesta madrugada (17), na Rodovia SP 151, no Jardim Águas da Serra, em Limeira. Com eles foram localizadas 22 armas, entre pistolas e fuzis.

Os policiais realizavam investigação sobre transporte e entrega de armas de fogo para criminosos no Grande ABC e, após denúncia de que haveria uma entrega nesta madrugada, os agentes seguiram para o local apontado e permaneceram no acesso da Rodovia SP 151, nas proximidades da Estação de Tratamento de Água da Serra, com o objetivo de localizar o veículo mencionado.

Por volta de 1h da manhã, os policiais viram o veículo Fiat/Fiorino, mencionado na denúncia, e deram ordem de parada. Os criminosos pararam e, após vitória no carro, foram localizadas 20 pistolas, dois fuzis e sete carregadores.

Os objetos e o veículo foram encaminhados para perícia. A dupla foi levada ao Setor de Investigações Gerais de Diadema, onde o caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Os criminosos foram autuados em flagrante e a autoridade policial representou pela prisão preventiva deles.