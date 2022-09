Conheça as propostas dos candidatos ao governo de SP

17/09/2022 | 12:30



Apresentados por meio do plano de governo enviado à Justiça Eleitoral ou a partir de entrevistas, sabatinas e propagandas na TV, os compromissos assumidos pelos candidatos ao governo de São Paulo vão de impostos congelados e devolvidos a mutirões de cirurgias, conclusão de obras de mobilidade atrasadas, cartão para compra de alimentos, bilhete único para as cidades da Grande São Paulo, ampliação do crédito para o microempreendedor e planos de recuperação da aprendizagem, entre muitos outros exemplos verno de SP; confira as regras

Neste sábado, 17, às 18h30, Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Rodrigo Garcia (PSDB), Elvis Cezar (PDT) e Vinicius Poit (Novo) participam de debate promovido pelo pool formado por Estadão, Rádio Eldorado, SBT, Terra, Veja e Nova Brasil FM, com transmissão, ao vivo, pela TV Estadão.

Em comum a todos, projetos prioritários para geração de emprego, melhorias na educação e saúde e reforço na segurança pública. Como de costume nas últimas eleições estaduais em São Paulo, parte das promessas incluem obras atrasadas de mobilidade, como linhas de metrô e o Rodoanel; ampliação da rede de restaurantes do Bom Prato (agora com a novidade de um cartão para compra de alimentos); projetos de parceria com a iniciativa privada em obras de habitação, saneamento e penitenciárias; e investimento em escolas de tempo integral e técnicas, além de expansão da telemedicina no Estado.

Fernando Haddad

O candidato do PT se compromete, no plano de governo apresentado à Justiça Eleitoral, a combater as desigualdades que, segundo ele, foram agravadas pelo quadro de carências sociais e de destruição do mercado de trabalho. O ex-prefeito da capital afirma que, se eleito, trabalhará para, desde o primeiro dia de governo, retomar políticas que gerem emprego e renda tanto em caráter emergencial como estrutural. Haddad também pretende congelar o IPVA por quatro anos.

Na área da Segurança Pública, sua meta é enfrentar o crime organizado, em especial o tráfico de drogas, por meio de uma parceria entre as polícias estaduais, o Ministério Público e a Receita Federal.

Tarcísio de Freitas

Candidato ao Palácio dos Bandeirantes pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas tem destacado suas propostas na área de logística e emprego para se fazer conhecido no Estado. No plano apresentado à Justiça Eleitoral, o ex-ministro de Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro afirma que busca um "Estado de economia eficiente, com as contas equilibradas e que valorize as pessoas".

Ao longo de 43 páginas de propostas, Tarcísio se compromete a finalizar obras paradas ou atrasadas de gestões anteriores, investir em tecnologia e numa política social que seja também sustentável do ponto de vista fiscal. Na Educação, o candidato que ampliar o Programa Forças no Esporte (PROFESP) em parceria com as Forças Armadas para atividades de ensino em tempo integral em escolas municipais e estaduais.

Rodrigo Garcia

No cargo desde março deste ano, o atual governador de São Paulo definiu investimentos em educação e geração de empregos como prioritários em um eventual segundo mandato. Candidato à reeleição em outubro, o tucano apresentou à Justiça Federal um plano de governo com 46 páginas, no qual elenca medidas a serem tomadas nas principais áreas. Garcia quer criar um programa de devolução do imposto pago por famílias pobres. Na Saúde, o plano o governador é implantar a TeleAME, que irá ofertar telemedicina em especialidades para pacientes da rede básica de saúde dos municípios, evitando deslocamentos e agilizando o diagnóstico.

Vinicius Poit

Deputado federal em primeiro mandato, Vinicius Point afirma ser candidato ao governo de São Paulo para dar prioridade à educação, destravar o empreendedorismo, digitalizar a saúde e dar inteligência à segurança pública, além de proteger o cidadão mais vulnerável, entre outras metas.

Na Segurança Pública, Poit pretende apoiar a implantação da Guarda Municipal nos municípios paulistas, com recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública.

Elvis Cezar

Prefeito de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, por dois mandatos, o candidato do PDT ao governo, Elvis Cezar, promete realizar uma "gestão inovativa - 360º" se eleito. No plano apresentado à Justiça Eleitoral, ele elenca 12 pilares para recuperar o crescimento, investir em saúde, educação, economia e segurança. Cezar pretende gerar 1 milhão de empregos no primeiro ano de mandato.

Para a educação, o candidato quer aumentar as vagas no Ensino Médio, ampliando a escola de tempo integral e estimulando a formação técnico-profissional.