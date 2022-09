17/09/2022 | 11:11



Como você vem acompanhando, foi anunciado na última semana a morte da Rainha Elizabeth II e após isso vários cortejos e até mesmo um velório aberto ao público acabou acontecendo até chegar o dia que os membros da coroa vão enterrar de vez a monarca.

Antes disso, Rei Charles III cumprindo uma agenda de viagens acabou passando pelo país de Gales e acabou sendo recebido com bastante vaias após assumir o trono britânico. Mas isso já são águas passadas e o monarca continua com a agenda bem agitada.

Na manhã deste sábado, dia 17, as contas oficial da Família Real compartilharam algumas séries de fotos em que o Rei estava dando a mão em forma de gratidão a todo serviço prestado pelo exército britânico durante o funeral de sua mãe.

Esta manhã, o Rei agradeceu aos trabalhadores dos serviços de emergência por seu apoio antes do Funeral de Estado de Sua Majestade a Rainha. O Rei encontrou funcionários-chave que estiveram envolvidos no planejamento e execução do policiamento, incluindo oficiais de outras forças.