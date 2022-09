Whindersson Nunes faz compra de 60 mil reais em tênis para presentear fãs

17/09/2022 | 11:10



Whindersson Nunes sempre fez questão mesmo quando não era altamente conhecido de dar muito carinho e atenção para os seus fãs e na tarde da última sexta-feira, dia 16, o humorista mostrou para os seus seguidores uma compra que ele fez.

Pois é, o comediante resolveu investir nada mais, nada menos do que 60 mil reais em tênis da linha Michael Jordan para dar para os seus fãs que forem ao show do Lil Whind, que nada mais é do que sua versão rapper.

Compartilhando tudo em seu Instagram, Whindersson Nunes mostrou que foram 20 pares de tênis que serão dados ao público na apresentação que vai acontecer no próximo domingo, dia 18. Mas vale lembrar que essa não é a primeira vez que o comediante faz algo do tipo, anteriormente ele havia jogado pares de tênis autografados para o público que foi ao show dele de rap no Rock in Rio.