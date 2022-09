Pesquisa Ipespe/Abrapel: Lula tem 45%, Bolsonaro 35%, Ciro 7% e Simone 5%

17/09/2022 | 11:00



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 45% das intenções de voto no primeiro turno das eleições de outubro, e o presidente Jair Bolsonaro (PL), 35%, de acordo com pesquisa estimulada Ipespe divulgada neste sábado. Assim, a diferença entre os dois candidatos subiu para 10 pontos porcentuais. Na pesquisa anterior, divulgada pelo Ipespe na semana passada, a vantagem de Lula era de 8 pontos.

Em relação ao levantamento anterior, divulgado no dia 10, Bolsonaro oscilou 1 ponto porcentual para baixo, dentro da margem de erro, e Lula subiu 1 ponto. Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados previamente pelo pesquisador, Lula tem 41% das intenções de voto, e Bolsonaro, 34%.

No levantamento estimulado, o candidato do PDT, Ciro Gomes, tem 7% das intenções de voto. Simone Tebet (MDB) vem em seguida, com 5%. Em relação à pesquisa anterior, Ciro oscilou 1 ponto porcentual para baixo, e Tebet ficou estável.

O Ipespe testou ainda um cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Neste caso, o ex-presidente tem 53% das intenções de voto, contra 38% de Bolsonaro. Lula oscilou um ponto para cima, e Bolsonaro um para baixo. Em ambos os casos, a variação se deu dentro da margem de erro.

A pesquisa Ipespe consultou 1.100 eleitores de todo o País por telefone entre os dias 14 e 16 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. O código de registro na Justiça Eleitoral é BR-08883/2022. O levantamento foi contratado pela Associação Brasileira dos Pesquisadores Eleitorais (Abrapel).