São Bernardo recebe exposição de carros antigos

17/09/2022 | 10:58



Entre hoje e amanhã, a Esplanada do Paço de São Bernardo sediará o evento “Back to the Classics”, que contará com encontro de carros antigos e festa flashback para o público.

A proposta é oferecer a experiência de reviver a história dos anos 1970, 1980 e 1990. Para isso, serão expostos mais de 120 clubes de carros do Grande ABC, Litoral e Interior, além de modelos clássicos, como Fusca, Kombi, Dodge, Brasília, Galaxie, Opala, Fiat 87, Polara, Aero Willis, Versailles, Corcel, DKW, Rural Willis, Simca, Polara e JEEP, proporcionando aos visitantes que assistam apresentações musicais, com mais de 10 Dj’s.

A entrada é gratuita, mediante doação de um quilo de alimento não perecível e será aberta para todas as idades, com o intuito de levar todos os tipos de gostos e opções de lazer para as famílias.

O evento é realizado pela Cervejaria Madalena e conta com o apoio da Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Cultura e Juventude.

Além dessa programação, o evento conta com uma ampla área kids, para crianças, gastronomia, área para piquenique, praça de alimentação e feirinhas de souvenirs para os visitantes curtirem.

Para a festa flashback, o “Back to the Classics” já confirmou a presença dos Dj’s Robson Braga (Energia na Véia); Marcos Freitas (Energia na Véia); Rogerinho; Frada; Nono Moura e Ric Casagrande, hoje. Já amanhã, estarão presentes Akeen (Energia na Véia); Coppini; Badinha (Over Night); Katatau; e Anderson Thome.

A exposição funcionará neste fim de semana, das 11h às 20h, e todos os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade.