Água Santa cai para o XV de Piracicaba e está fora do torneio

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



17/09/2022 | 10:35



O Água Santa está fora da Copa Paulista. Na noite de ontem a equipe foi eliminada, ao perder de virada por 2 a 1 para o XV de Piracicaba, jogando fora de casa, no Barão de Serra Negra. No jogo de ida, em Diadema, o Netuno empatou por 1 a 1 e precisava da vitória simples para avançar de fase. O XV de Piracicaba se junta ao São Caetano, outro classificado. Restam duas vagas, que saem dos confrontos entre Marília e Noroeste e entre Desportivo Brasil e Portuguesa.

A partida começou bem parelha, com o Água Santa na pressão e chegando com perigo aos 17 minutos, quando Gabriel Inocêncio levantou a bola e Gleyson cabeceou para a boa defesa de Wellington. Quinze minutos depois, o Netuno fez o primeiro gol. Bruno Xavier acionou Patrick Allan, que se livrou do zagueiro e chutou rasteiro para o fundo do gol.

No segundo tempo, o time de Piracicaba voltou com outra mentalidade. Logo no início, Lucas Duni teve um pênalti pra empatar, mas Fabrício salvou o Netuno, com grande defesa após um chute forte. Aos dez minutos, o Água Santa teve um gol anulado (pelo VAR) de Bruno Xavier, depois de um passe de Inocêncio.

Enfim, após tanto tentar, o XV de Piracicaba empatou com Matheus Martins, que contou com a falha de Donato e tocou por baixo de Fabrício para deixar tudo igual.

Precisando de mais um gol, o Água Santa voltou pro ataque com toda força e o time da casa apostou nos contra-ataques. Em um deles, no finalzinho da partida, após um chutão, Vinícius definiu o placar e a classificação para o XV de Piracicaba.