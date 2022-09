Secretaria de Saúde de Santo André ganha prêmio em simpósio internacional

Da Redação

Diário do Grande ABC



17/09/2022



A equipe do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) de Santo André, vinculada à Secretaria de Saúde, foi premiada durante o I Simpósio Internacional de Atenção Domiciliar realizado nesta semana pela prefeitura de Guarapuava, no Paraná. O evento reuniu profissionais da saúde de diversos Estados do Brasil, além de especialistas de Portugal e dos Estados Unidos.

A equipe andreense concorreu no eixo 5, que tratava da segurança do paciente, e no eixo 3, sobre cuidados paliativos, trabalho conduzido por Camila Datt de Araujo (fisioterapeuta), Anderli Marangoni Valentim Diniz (fisioterapeuta pediátrica), Stephanie Franco (médica generalista) e Ana Paula Maniero de Souza Sorce (enfermeira e coordenadora do SAD). O material será publicado em uma revista do centro universitário UniGuairacá e a prefeitura de Guarapuava vai enviar um troféu para a equipe andreense.

“Foi muito legal essa premiação em um momento que tem se falado muito em cuidado paliativo. Em 2021 criamos em Santo André a primeira Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (Emad) focada nos pacientes em processos de fim de vida e durante o simpósio mostramos experiências adquiridas após atender mais de 120 pessoas. Reconhecemos a importância de pensar o domicílio como cenário para assistência e a necessidade de focar na qualidade de vida. Sempre digo que não conseguimos prolongar os dias, mas conseguimos dar vida aos dias das pessoas com o serviço”, comenta a coordenadora do SAD, Ana Paula Sorce.

Secretário de Saúde de Santo André, José Police Neto enalteceu a conquista e o fato de a cidade ser a única da região a ter uma equipe multiprofissional focada em atendimento paliativo, além de lembrar que o atendimento domiciliar não é realidade nem mesmo na rede privada.

“Santo André foi pioneira na implantação de um serviço de excelência no atendimento domiciliar de nossa população SUS dependente. São poucos os planos privados de saúde que contam com modalidade de tamanha qualidade", comenta Police Neto.

“O cuidado domiciliar é complexo e peculiar por estar fora do ambiente hospitalar, porém, não menos importante. O SAD de Santo André tem feito um trabalho de excelência”, elogia a diretora do Departamento de Atenção à Saúde de Santo André, Luciane Suzano Pereira Cunha.

O atendimento domiciliar proporciona vínculo mais estreito dos profissionais de saúde com os usuários e seus familiares em seu próprio ambiente de dinâmica familiar, fazendo com que possamos efetivar um nobre conceito de cuidar que engloba não só os aspectos biológicos do campo saúde, mas a vida das pessoas que precisam sempre estar na cena para que possamos falar em um encontro verdadeiramente promotor de saúde”, acrescenta o coordenador da Atenção Básica, Fausto Soriano.

Atualmente o SAD atende 433 pacientes, sendo 21 crianças, que são encaminhados por meio dos serviços de saúde da cidade.