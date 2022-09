Da Redação

Do Diário do Grande ABC



17/09/2022 | 09:55



A Prefeitura de Santo André, em parceria com a Uber e Observatório de Trânsito, realiza uma ação educativa para pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas sobre segurança viária durante este mês como ação de conscientização da Mobilidade Urbana. Na ocasião, o personagem Mister Mão também participa da atividade orientando os pedestres.

Também estão previstos cursos focados para motoristas das secretarias de Saúde e Educação sobre a qualidade do transporte para pessoas com deficiência. Contemplam ainda a programação do Mês da Mobilidade Urbana a realização de oficinas e a ampliação do atendimento do Centro de Educação para a Mobilidade (CEM), localizado na Sabina Escola Parque do Conhecimento, que conta neste processo de aprendizado com caráter lúdico e educativo.

A minicidade existente no local reproduz muitos pontos importantes e tradicionais de Santo André, como o Paço Municipal, o calçadão da Oliveira Lima, além de semáforos, faixas de pedestres e ciclovias, que possibilitam às crianças o aprendizado sobre a importância de comportamentos seguros no trânsito.

Todas as ações realizadas em setembro compõem o Mês da Mobilidade Urbana, e visam a realização de um calendário de eventos para comemorar a Semana Nacional de Trânsito, que terá início amanhã.

“Santo André espera conscientizar cada vez mais os condutores, passageiros, ciclistas e pedestres para um trânsito mais seguro. O trabalho realizado hoje serve de instrumento para que o respeito no trânsito seja uma marca na nossa cidade”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Almir Cicote.

PROGRAMAÇÃO

O calendário de atividades do Mês da Mobilidade Urbana é extenso e vai contar ainda com blitze educativas de diversos parceiros para motociclistas, motoristas e pedestres, além da participação do Mister Mão interagindo com pais e alunos da rede de ensino municipal.