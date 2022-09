Tombense empata no fim, mantém invencibilidade em casa e freia reação do Londrina

16/09/2022 | 23:48



Após passar o primeiro tempo inteiro sem finalizar, o Tombense buscou o empate na segunda etapa e ficou no 1 a 1 diante do Londrina, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com gol do atacante Ciel, o 9º dele, o time de Tombos manteve a invencibilidade de 15 jogos jogando no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG). Além dos torcedores do time da casa, quem agradeceu também foram os vascaínos e gremistas, que viram a perseguição do Londrina pelo G-4, ser freada.

Com o resultado, o Tombense subiu uma colocação, e aparece no meio da tabela, em 10º lugar, com 40 pontos. Já o Londrina viu a diferença para o G-4 aumentar - com 45 pontos, o clube manteve a quinta colocação, porém agora a três pontos do Vasco, que soma 48, e fecha o G-4.

Querendo se manter na cola do grupo de acesso, o Londrina foi logo dominando a partida. Danilo Peu tentou o arremate de fora da área, assustando o goleiro Felipe Garcia. Na segunda tentativa, o atacante recém promovido por Adilson Batista, não perdoou. Aos 18 minutos, Gegê recebeu na meia lua da grande área e rolou para Peu chegar finalizando, com categoria, para marcar. Foi o primeiro gol do atacante como profissional, em sua estreia como titular.

Invicto em Muriaé, o Tombense não se encontrava na partida, e terminou o primeiro tempo sem nenhuma finalização. Por outro lado, a chuva apertou e o jogo ficou truncado no meio campo. O Londrina buscava assustar em lançamentos longos ou em chutes de longa distância. Gegê, aos 37, obrigou Felipe Garcia a boa defesa. Depois foi a vez de Leandrinho assustar, mas a bola passou por cima do gol.

Percebendo que seu time não atacou na primeira etapa, o técnico Bruno Pivetti mudou a equipe para a fase final e abriu seus alas. O time até conseguiu imprimir volume de jogo no ataque, mas não conseguia finalizar. Por sua vez, mesmo sem a posse de bola, o Londrina controlava a partida. Mirandinha, de fora da área, quase ampliou o marcador.

O time de Tombos conseguiu sua primeira finalização aos 22 minutos do segundo tempo, com o atacante Ciel. Após cobrança de escanteio, a bola desviou na primeira trave e o atacante sozinho mandou para fora. O lance animou os mandantes, que começaram a ensaiar uma blitz na área adversária.

Rondando a área, o Tombense procurava o empate pelo jogo aéreo. Sempre em cobranças de escanteio. Após mais uma cobrança, repetindo o gol perdido minutos antes, a bola desviou na primeira trave e, desta vez, Ciel não desperdiçou. O lance ganhou um clima de tensão, já que ficou alguns minutos sendo revisado pelo VAR até ser confirmado.

Na reta final o jogo ganhou emoção. Ednei, de cabeça, quase virou para o Tombense. No contragolpe, o Londrina quase ampliou, mas Mirandinha não chegou a tempo. No último lance, quase Roger Carvalho consegue a virada, mas a cabeçada do zagueiro do Tombense saiu pela linha de fundo.

O Londrina volta a campo na próxima sexta-feira (23), quando recebe a Ponte Preta, às 19h, no Estádio do Café, em Londrina (PR). Já o Tombense joga somente na segunda-feira (26), contra o CSA, às 20h, no Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 1 X 1 LONDRINA

TOMBENSE - Felipe Garcia; David, Ednei, Roger Carvalho e Emerson (Manoel); Rodrigo (Bruno Mota), Zé Ricardo (Nenê Bonilha),Matheus Frizzo (Allanzinho), Jean Lucas e Renatinho (Kleiton); Ciel. Técnico: Bruno Pivetti.

LONDRINA - Matheus Nogueira; Jeferson, Saimon, Gustavo Vilar e Alan Ruschel; João Paulo, Luis Mandaca e Gegê; Danilo Peu (Gabriel Santos), Leandrinho (Matheus Lucas) e Caprini (Mirandinha). Técnico: Adilson Batista.

GOLS - Danilo Peu, aos 18 minutos do primeiro tempo (Londrina); Ciel, aos 37 minutos do segundo tempo (Tombense).

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

CARTÕES AMARELO - Ciel (Tombense); Alan Ruschel e Leandrinho (Londrina).

CARTÕES VERMELHO - Não houve.

LOCAL - Estádio Soares de Azevedo, Muriaé (MG).