Grêmio tem noite irreconhecível na Série B e é derrotado pelo Novorizontino

16/09/2022 | 23:33



Em mais uma partida irreconhecível na Série B do Campeonato Brasileiro, o Grêmio conheceu a primeira derrota com Renato Gaúcho ao perder para o Novorizontino por 2 a 0 na noite desta sexta-feira, pela 30ª rodada. Apesar do resultado ruim, o time gaúcho continua na terceira posição, com 50 pontos, atrás de Cruzeiro (62) e Bahia (51). O Vasco encostou, com 48, seguido pelo Londrina, com 45. Já o Novorizontino aparece no 13º lugar, com 36, ganhando um fôlego na luta contra o rebaixamento.

A empolgação do Grêmio com Renato Gaúcho não deu resultado diante de um Novorizontino que anulou os pontos fortes da equipe tricolor e dominou boa parte do primeiro tempo. Aos 23 minutos, após a cobrança de escanteio de Diego Torres, Douglas Baggio desviou de cabeça para o gol.

O Grêmio sentiu e deu ainda mais espaço ao Novorizontino, que marcou o segundo aos 31. Após uma saída de bola errada de Diego Barbosa, Douglas Baggio recebeu em velocidade e cruzou para Gustavo Bochecha. Na cara de Brenno, o volante não desperdiçou.

O time gaúcho não conseguia jogar e caiu na marcação do Novorizontino, que continuou criando as melhores oportunidades no segundo tempo. Aos 11 minutos, Bruno Costa fez fila na defesa adversária e arriscou. A bola foi por cima do gol de Brenno.

Aos poucos, o Grêmio foi ganhando volume de jogo e chegou perto de diminuir aos 21. Biel cruzou na cabeça de Diego Souza, que cabeceou no próprio ombro. No fim, o time gaúcho perdeu fôlego e acabou saindo derrotado de Novo Horizonte.

O Grêmio volta a campo na terça-feira, às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). No mesmo dia, às 21h30, o Novorizontino visita o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 0 GRÊMIO

NOVORIZONTINO - Lucas Frigeri; Willean Lepo, Joílson, Rodolfo Filemon e Romário; Jhony Douglas, Gustavo Bochecha (Léo Baiano) e Diego Torres (Ramón Martínez); Douglas Baggio (Hélio), Bruno Costa (Quirino) e Lucas Tocantins (Ronald). Técnico: Mazola Júnior.

GRÊMIO - Brenno; Edilson (Rodrigo Ferreira), Pedro Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Lucas Leiva (Elkeson), Villasanti (Lucas Silva) e Thaciano (Thiago Santos); Gabriel Teixeira, Diego Souza e Guilherme (Pedro Lucas). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Douglas Baggio, aos 23, e Gustavo Bochecha, aos 31 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

CARTÕES AMARELOS - Bruno Costa, Gustavo Bochecha e Lucas Tocantins (Novorizontino); Edilson, Lucas Leiva e Thaciano (Grêmio).

RENDA - R$ 54.710,00.

PÚBLICO - 2.672 pagantes.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).