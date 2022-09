Lula: O máximo que Bolsonaro fez foi terminar obras nossas

16/09/2022 | 21:41



Em crítica às obras concluídas na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL), o candidato à Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta sexta-feira, 16, que o máximo que o chefe do Executivo fez foi finalizar obras iniciadas nas gestões do PT e que não foram concluídas. Ele citou, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco.

"Em todos os Estados que eu vou eu pergunto qual a obra que Bolsonaro fez aqui. O máximo que ele fez, Dilma, foi acabar alguma obra que começamos a fazer e não conseguimos terminar. Até a transposição do São Francisco, eu e Dilma fizemos 88% das obras, ele fez 3% e foi inaugurar como se fosse dele", criticou Lula durante comício em Porto Alegre (RS).

Em aceno ao eleitorado gaúcho, o ex-presidente afirmou que as gestões do PT foram as que mais destinaram verbas ao Rio Grande do Sul. Segundo ele, nem Getúlio Vargas, ao longo de 15 anos de mandato, fez tantos investimentos no Estado como os petistas. "Desde Marechal Deodoro da Fonseca, nós é que mais colocamos dinheiro aqui no RS", emendou.