Alemanha, Holanda, EUA e Austrália estão nas quartas da Davis; Alcaraz perde

16/09/2022 | 21:08



Alemanha, Holanda, Estados Unidos e Austrália garantiram presença nas quartas de final da Copa Davis, após a rodada disputada nesta sexta-feira nos quatro grupos. Um destaque foi a derrota do espanhol Carlos Alcaraz, campeão do US Open, diante do canadense Felix Auger-Aliassime.

Em Bolonha, na Itália, no Grupo A, os anfitriões bateram a a Argentina por 2 a 1. Matteo Berrettini derrotou Sebastian Baez com 6/2 e 6/3 e Jannik Sinner superou Francisco Cerundolo com 7/5, 1/6 e 6/3. A única vitória dos argentinos veio nas duplas com Maximo Gonzalez/Horacio Zeballos (ARG), que marcaram 7/5, 2/6 e 6/3 sobre Simone Bolelli/Fabio Fognini.

No Grupo B, em Valência (Espanha), os donos da casa perderam para o Canadá. Roberto Bautista fez o único ponto espanhol, ao vencer Vasek Pospisil com 3/6, 6/3 e 6/3. Felix Auger-Aliassime surpreendeu Carlos Alcaraz e anotou 6/7 (3/7), 6/4 e 6/2, enquanto Felix Auger-Aliassime/Vasek Pospisil ganharan de Marcel Granollers/Pedro Martinez (ESP) com 4/6, 6/4 e 7/5.

Em Hamburgo, a Alemanha lutou bastante para bater a Bélgica. Jan-Lennard Struff abriu vantagem alemã, ao eliminar Zizou Bergs com 6/4 e 7/6 (9/11), mas o belga David Goffin empatou a disputa com triunfo sobre Oscar Otte, com 3/6 7/6 (9/7) e 6/3. Nas duplas, os alemães Kevin Krawietz/Tim Puetz (ALE) anotaram 4/6, 6/2 e 7/6 (7/5) sobre Sander Gille/Joran Vliegen.

No Grupo D, em Glasgow (Escócia), a GRã-Bretanha foi eliminada da competição, ao perder para a classificada Holanda por 2 a 1. Daniel Evans fez o único ponto britânico, ao bater Tallon Griekspoor com um duplo 6/4. Botic van de Zandschlup venceu Cameron Norrie, por 6/4 e 6/2 e empatou. Mas Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop garantiram a vitória holandesa, ao vencerem Andy Murray/Joe Salisbury por 7/6(7/0), 6/7 (6/8) e 6/3.