Leandro Lehart, do Art Popular, é condenado por estupro

Em decisão da última sexta-feira, 9, o cantor Leandro Lehart foi condenado pelos crimes de estupro e cárcere privado. A pena fixada é de nove anos, sete meses e seis dias, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Como o processo ainda não transitou em julgado, ou seja, a defesa ainda pode apresentar recursos, Leandro poderá recorrer da sentença em liberdade. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) informou que o processo tramita em segredo de Justiça.

Leandro Lehart é um dos fundadores do grupo de pagode Art Popular, sucesso dos anos 1990. Também foi diretor do Centro Cultural São Paulo (instituição subordinada à Secretaria Municipal de Cultura) de maio de 2021 a fevereiro deste ano. Em agosto, ele foi convidado pela plataforma de streaming Disney Plus para compor uma música em homenagem ao personagem Zé Carioca, que foi lançada na semana passada.

"Meus amores, estou sendo vítima de uma grande injustiça, mas a verdade vai prevalecer em breve. São 40 anos de carreira e 50 anos de vida acreditando na Justiça, e mesmo que ela tarde, ela não falha. E a maldade não prevalecerá nunca.

Obrigado por tudo", escreveu o compositor em suas redes sociais.

A postagem, com uma nota de seus advogados que diz que o caso "ainda pende de decisão final, o que impede maiores considerações quanto aos fatos", foi repercutida pelo perfil do Art Popular. Procurada pela reportagem, a equipe da banda não retornou aos contatos.