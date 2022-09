Lula defende recuperar Conab como estoque regulador de alimento não perecível

16/09/2022 | 19:51



O candidato à Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta sexta-feira (16) que, diante dos altos preços dos alimentos, é preciso aumentar a produção da agricultura familiar para baratear os valores dos produtos. O petista defendeu a recuperação da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) como se fosse estoque regulador de determinado tipo de alimento não perecível.

"É preciso que a gente recupere a Conab e a Conab seja feito como era feito em nosso governo, como se fosse estoque regulador de determinado tipo de alimentos não perecíveis para que, quando tivesse caro no mercado, o governo entrava e colocava os produtos no mercado", afirmou em entrevista aos jornalistas durante sua passagem por Porto Alegre (RS).

Ao comentar sobre a falta de apoio à sua candidatura por parte de um setor do agronegócio, Lula afirmou que, se eleito, não permitirá o desmatamento da Amazônia a despeito de aumentar as terras agricultáveis. Empresários classificados como "responsáveis", segundo ele, que exportam produtos, não querem "fazer coisas erradas porque sabem que terão custo financeiro muito grande por conta dos compradores". "Vamos ter que lidar com aqueles que não respeitam e vamos ser muito duros", emendou.

Previdência

Lula comentou também sobre o déficit da previdência social e afirmou que o governo costuma utilizar o tema como "bode expiatório para justificar o déficit fiscal que ele próprio cria". A geração de empregos, segundo ele, pode tornar o seguro social superavitário.

"Até 2014 a previdência era superavitária e a gente pode voltar a fazer ela se tornar superavitária, é só gerar mais emprego, é só pagar salário, que a gente vai perceber que a previdência vai arrecadar o suficiente para cuidar dos benefícios das pessoas", disse.