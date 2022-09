CBF manifesta solidariedade a Vinícius Júnior em ataque racista na Espanha

16/09/2022 | 16:08



O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, vítima de declarações racistas do empresário Pedro Bravo em uma TV da Espanha, recebeu o apoio da CBF nesta sexta-feira. Em nota, Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade que comanda o futebol brasileiro, manifestou a sua solidariedade ao atleta revelado pelo Flamengo.

"Nenhum ser humano merece ser vítima de xingamentos racistas. Minha solidariedade ao Vinícius Junior. A CBF repudia sempre qualquer manifestação neste sentido. É lamentável ainda ouvirmos declarações deste tipo no século 21", disse o presidente da CBF.

Para Rodrigues, não há preço que pague o que passa uma pessoa vítima de racismo e os crimes merecem punição, dentro e fora de campo. Eleito em março, ele é o primeiro negro a comandar a CBF. Desde então, a entidade realiza uma série de ações de combate ao preconceito.

No mês passado, durante a realização do Seminário de Combate ao Racismo e à Violência no Futebol, na sede da entidade, - e que contou com a presença do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez -, Rodrigues foi taxativo e defendeu fortemente a punição, com perda de pontos, para atos de racismo em campo, além da perda financeira para os clubes, entre outras formas de sanção, incluindo penas na área criminal. O seminário contou com discurso do presidente da Fifa, Gianni Infantino, e a presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Nesta semana, em reunião virtual que mais uma vez teve a participação do presidente da Conmebol e de dirigentes de outras confederações, Rodrigues enfatizou a importância de combate ao racismo. Presidentes de 16 clubes do continente, sendo seis do Brasil, participaram também do evento.

"Não existe mais licença paga para o racismo. Não basta pagar uma multa vultosa e, com isso, considerar que houve combate ao racismo. Nada justifica atos como esses. Sou a favor da aplicação de multas financeiras em montantes significativos, da perda de pontos, mas é preciso deixar claro que nada disso terá efeito concreto de forma isolada. É necessário também que se responda criminalmente", completou Rodrigues.

Quem também marcou posição sobre esse episódio foi Pelé. O Rei do Futebol condenou as falas racistas de Pedro Bravo e ressaltou que as pessoas negras precisam continuar lutando pelos seus direitos.

"Não permitiremos que isso nos impeça de continuar sorrindo. E nós continuaremos combatendo o racismo todos os dias desta forma: lutando pelo nosso direito de sermos felizes e respeitados", disse Pelé em postagem no Instagram.

Em um programa da TV da Espanha, o empresário Pedro Bravo disse que Vinícius Júnior precisa respeitar os companheiros. "Se quer dançar que vá para o sambódromo e deixe de fazer o macaco", afirmou o agente em referência ao fato de o atacante merengue festejar seus gols com dancinhas.