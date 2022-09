Piquerez fica fora de lista final do Uruguai e diminui preocupação do Palmeiras

16/09/2022 | 16:02



O técnico do Uruguai, Diego Alonso, chegou a incluir o nome do lateral-esquerdo Piquerez, do Palmeiras, na pré-lista de convocados para os amistosos da próxima semana, mas deixou o palmeirense de fora da convocação final anunciada nesta sexta-feira. Com isso, Abel Ferreira terá uma preocupação a menos para escalar seu time no primeiro compromisso após a breve pausa durante a Data Fifa deste mês.

Os jogos das seleções serão disputados em uma janela entre os dias 19 e 27. Neste período, o Brasileirão terá apenas dois jogos: São Paulo x Avaí no dia 25 (domingo) e Santos x Athletico-PR no dia 27 (terça-feira). O Palmeiras joga só no dia 28 (quarta-feira), contra o Atlético-MG, mas corria o risco de não contar com Piquerez caso ele fosse convocado, pois o Uruguai enfrenta o Canadá um dia antes, em Bratislava, na Eslováquia.

O receio era de que não houvesse como elaborar uma logística que permitisse o retorno a tempo de utilizar o uruguaio contra o Atlético-MG. Tal situação é vivida pelo Palmeiras envolvendo outros dois jogadores. Weverton foi convocado pelo Brasil, que jogará dia 27 contra a Tunísia, na França, e Gustavo Gómez foi chamado pela seleção paraguaia, que enfrenta o Marrocos na Espanha, no mesmo dia. Kuscevic e Atuesta, que já serviram Chile e Colômbia, respectivamente, em outras ocasiões, não foram convocados.

Antes de entrar no período de nove dias sem jogos, o Palmeiras vai a campo neste domingo para enfrentar o Santos no Allianz Parque, em clássico válido pela 27ª rodada do Brasileirão. Weverton e Gómez estarão à disposição, uma vez que viajarão apenas depois da partida. Há uma movimentação da diretoria para tentar a liberação do zagueiro.

VISITA

Com Jailson e Raphael Veiga como únicos desfalques para o compromisso diante dos santistas, Abel Ferreira comandou mais um treino na manhã desta sexta-feira. A atividade contou com a presença do ex-atacante Lucas Barrios, campeão da Copa do Brasil de 2015 e do Campeonato Brasileiro de 2016 pelo Palmeiras. O paraguaio está estudando para iniciar a carreira de treinador e passou a semana fazendo um estágio na Academia de Futebol.

"Estou muito feliz de estar aqui, principalmente pelo Palmeiras ter aberto as portas de sua casa para mim. A estrutura do Palmeiras eu já sabia que era boa e acho que por isso que o Palmeiras vem ganhando o que vem ganhando. São muitos títulos porque está preparado para o maior nível. O Abel está passando por um grande momento no clube e vim para trocar ideias e aprender para o futuro. Ele é um cara muito legal", comentou Barrios sobre a experiência.