Cinefantasy cancela homenagem a José Dumont após prisão por pornografia infantil

16/09/2022 | 15:59



O Cinefantasy, principal evento de vanguarda do cinema fantástico do Brasil, comunicou que cancelou a homenagem e a mostra dedicadas ao ator José Dumont.

"Devido acontecimentos recentes envolvendo o ator, lamentamos e registramos que a organização do festival não tem controle sobre a vida pessoal dos homenageados e foi escolhido pela sua bela carreira profissional", informou a organização por meio de um comunicado.

O ator de 72 anos foi preso em flagrante na quinta-feira, 15, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por armazenar imagens de sexo envolvendo crianças. A investigação, sob sigilo, é conduzida pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) e está sob sigilo.

De acordo com informações da polícia, o ator teria se envolvido com um adolescente de 12 anos - o que configuraria estupro de vulnerável -, a quem ofereceu ajuda financeira.

Os policiais começaram a investigar o caso e, na quinta-feira, ao fazer uma busca e apreensão na casa do de Dumont, na zona sul do Rio, encontraram imagens e vídeos de sexo protagonizados por crianças, o que justificou a prisão.

O Cinefantasy, que está em sua 14ª edição, apagou de sua página oficial na internet qualquer referência a Dumont, que também foi dispensado pela Globo na noite de quinta, quando a notícia de sua prisão foi anunciada - Dumont estava participando da gravação da novela Todas as Flores, que ainda vai estrear na plataforma de streaming Globoplay. Ironicamente, no papel de um aliciador de menores.

Com mais de 40 anos de carreira, entre as atuações mais conhecidas, Dumont viveu Gil Marruá, pai de Juma Marruá, na primeira versão da novela Pantanal, na década de 1990, na Manchete. Nascido em Bananeiras, na Paraíba, em 1º de agosto de 1950, ele iniciou a carreira artística no cinema em 1977 como Severino em Morte e Vida Severina.

No cinema, em 2005, interpretou Miranda, empresário que gerenciava duplas de caipiras no filme Dois Filhos de Francisco, que conta a história de Zezé de Camargo e Luciano.

Também atuou em filmes como Era o Hotel Cambridge, O Homem Que Virou Suco (que o consagrou, em 1981), A Hora da Estrela, Abril Despedaçado e Narradores de Javé. Entre as telenovelas que ele atuou estão América, A História de Ana Raio e Zé Trovão, Mandacaru e Terra Nostra.