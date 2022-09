Paulo André presenteia a mãe com carro zero quilômetro

16/09/2022 | 15:11



Paulo André já provou por a mais b que é um cara de sorriso largo e que adora estar pertinho de sua família. Na manhã desta sexta-feira, dia 16, o velocista decidiu surpreender sua mãe dando um carro zero quilômetros para ela fruto da participação dele na casa mais vigiada do Brasil.

Sem sombra de dúvidas, o momento da surpresa e toda a reação de Mari Camilo foi compartilhado nas redes sociais do ex-BBB junto com um relato para lá de comovente. Preparados? Então peguem seu lencinhos. Nos Stories, P.A comentou:

Bom dia, indo buscar o prêmio que ganhei no BBB. Fala galara, seguinte: hoje é um dia muito especial, é o dia que a gente está indo buscar o prêmio que eu ganhei lá no BBB na última prova do BBB de resistência e prometi para a minha mãe. Ganhei um carro para a minha mãe.

E logo após que conseguiu retirar o veículo, o velocista voltou nas redes para falar sobre a surpresa.

Já estou aqui na concessionária esperando ela para fazer essa surpresa, ela vai ficar muito feliz. Quando eu saí da casa, ela falou que ficou muito emocionada. O que me manteve firme na prova foi saber que eu ia presentear a minha mãe. Era o que me motivava a vencer. Chegou o grande dia e vou tentar registar tudo para vocês

Com a surpresa feita, Paulo André postou a foto da mamãe com o carrão e escreveu:

Foi uma prova difícil, mas o que me manteve firme durante as 16 horas de prova era saber que eu iria te fazer muito feliz se eu ganhasse o prêmio e a prova!Isso não é nem 1% do que tu merece mãe, te amo muito e obrigado por me dar forças e motivar em tudo que eu faço, faça bom proveito.