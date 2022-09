Projeção de arte mostra Rainha Elizabeth II e Príncipe Philip nas nuvens; veja!

16/09/2022 | 15:10



Viajando pelas estrelas - o caminho da Rainha da Inglaterra para o céu é o título da projeção que iluminou os céus da Suíça nesta sexta-feira, dia 16. Gerry Hofstetter, um artista de luzes suíço, prestou seu tributo devido ao falecimento da Rainha Elizabeth II no ínicio do mês de setembro. O show iluminado mostra fotos da rainha com Príncipe Phillip, seu marido por 73 anos.

O casal apaixonado foi separado pela morte de Phillip, aos 99 anos de idade, em 2021. Ela, um ano e cinco meses depois, faleceu pacificamente no dia 8 de setembro. O artista pretendia mostrar, com o nome da obra e a seleção de fotos projetadas, que os dois finalmente desejavam se encontrar e descansarão lado a lado na eternidade. As imagens estavam nos céus acima das montanhas em Lauterbrunnen, na Suíça.

Três meses atrás, no Jubileu de Platina da Rainha, o mesmo artista homenageou a monarca projetando fotos nas famosas montanhas suíças. O projeto foi feito em parceira com a Embaixada Britânica.