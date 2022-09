Palácio de Buckingham revela trajeto do caixão de Rainha Elizabeth II até o Castelo de Windsor

16/09/2022 | 15:10



A equipe do Palácio de Buckingham anunciou qual será a rota que fará com o caixão da Rainha Elizabeth II até o Castelo de Windsor na segunda-feira, dia 19, quando acontecerá o funeral da monarca. De acordo com informações do Daily Mail, publicadas nesta sexta-feira, dia 16, o caminho a ser percorrido é o mais longo, desbancando as sugestões dos especialistas da realeza, que apostavam na rota M4.

A viagem acontecerá pelo oeste de Londres, pela Berkshire, o que significa que mais súditos poderão presenciar a passagem da rainha. O ex-ministro do Gabinete Conservador, David Jones, havia feito o pedido para que a rota fosse estendida:

Acho muito importante que o maior número possível de pessoas tenha a oportunidade de prestar suas últimas homenagens. Portanto, é sensato que não vá ao longo da autoestrada, pois as pessoas não seriam capazes de fazer isso lá. É muito difícil porque há tantas pessoas que querem prestar suas últimas homenagens, então maximizar a quantidade de pessoas que podem é uma coisa boa.

Após a chegada em Windsor, o velório está marcado para terminar por volta do meio-dia e então os filhos da rainha irão seguir atrás da carruagem carregando seu caixão.