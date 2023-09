O que fazer em Punta Cana – 7 atrações e hotéis all inclusive

Há muito o que fazer em Punta Cana, na República Dominicana. Trata-se de um dos destinos do Caribe mais procurados por brasileiros – e não faltam motivos para isso.

Punta Cana é um refúgio em que o sol brilha o ano inteiro, com povo amável, praias de areias brancas banhadas por águas azuis e hotéis dos mais variados níveis, projetados para conquistar casais em lua de mel, adolescentes e adultos em busca de farra ou, ainda, crianças pequenas. Tem de tudo por lá, e para todos.

Há quem prefira passar o dia todo no hotel e, confesso, não julgo. Mas uma vez que você viajou até um lugar tão lindo, vale a pena reservar algumas atrações com antecedência e explorar não apenas a região, mas também os arredores. Você não irá se arrepender.

O que fazer em Punta Cana

DepositPhotos Isla Saona, uma das principais atrações perto de Punta Cana

Separei um alista com os principais pontos turísticos de Punta Cana, na República Dominicana, e as possibilidades de tours nos arredores.

Isla Saona Isla Catalina Cenote Hoyo Azul (Scape Park) Praias de Punta Cana Noite de Punta Cana Cap Cana Santo Domingo

Abaixo, vou dar de detalhes de todos eles. Para ajudar a vida de quem deseja saber o que fazer em Punta Cana, dividi este post nos seguintes tópicos:

Onde fica Punta Cana

7 atrações em Punta Cana e arredores

Como chegar a Punta Cana

Precisa de visto para ir a Punta Cana?

Seguro viagem Caribe

Chip viagem Caribe

Hotéis all inclusive em Punta Cana

O que você precisa saber antes de ir a Punta Cana

E aí, preparado para planejar seu roteiro em Punta Cana?

Onde fica Punta Cana

Punta Cana fica em La Altagracia, a província mais oriental da República Dominicana. O país, por sua vez, está na Ilha Hispaniola, que é banhada pelo Mar do Caribe e cujo trecho oeste é ocupado pelo Haiti.

A capital da República Dominicana, Santo Domingo, está a pouco mais de 2h30min de carro de Punta Cana.

7 atrações em Punta Cana e arredores

Veja em detalhes as principais atrações de Punta Cana e também o que fazer nos arredores para explorar a República Dominicana:

1 – Isla Saona

DepositPhotos Isla Saona

O passeio mais famoso de Punta Cana costuma durar o dia inteiro e envolve uma viagem de catamarã para a Isla Saona, um refúgio de praias quase virgens, com areias brancas e finas banhadas por um mar com os mais variados tons de azul.

Trata-se de uma ilha quase intocada, que fica bem próxima da costa, ao sul de Punta Cana, e é protegida pelo Parque Nacional del Este, na região sudeste da Ilha Hispaniola. Vale a pena reservar com antecedência, pois é um tour bastante concorrido.

As maravilhas de Saona são tantas que, ao longo dos anos, criou-se a lenda de que a ilha serviu como cenário de gravação para o filme A Lagoa Azul, estrelado nos anos 1980 por Brooke Shields.

Apesar de não ser verdade, uma vez que o longa foi filmado em Fiji e na Jamaica, as paisagens são dignas de cinema e merecem ser vistas de perto tanto por quem viaja em família quanto por casais em lua de mel ou quem só quer saber de farra em Punta Cana, um dos destinos mais democráticos do Caribe.

Veja informações e valores do tour para Isla Saona.

2 – Isla Catalina

DepositPhotos Isla Catalina

Apesar de ficar um pouco mais distante de Punta Cana do que Saona, a Isla Catalina tem ofertas de tours mais baratos, já que é menos famosa que a vizinha.

Ali, o grande barato é mergulhar com snorkel. Há boas praias na região, com águas quentinhas. E o que é melhor: aquele tom azul de encher os olhos.

3 – Cenote Hoyo Azul (Scape Park)

DepositPhotos Cenote Hoyo Azul

O cenote Hoyo Azul é um dos mais bonitos da região de Punta Cana. Trata-se de uma cratera de 75 metros de profundidade, abençoada por um lago de águas cristalinas. Este é mais um passeio que vale reservar com antecedência, pois é bastante disputado.

Hoyo Azul fica no Scape Park, um parque de aventura com tirolesas, cavalgadas e trilhas para cachoeiras. Por isso, a dica é reservar um dia todo caso queira curtir a experiência completa.

4 – Praias de Punta Cana

Paulo Basso Jr. Praia Juanillo, em Cap Cana

A região tem muitas faixas de areia, boa parte delas ocupada por resorts. Veja quais são as melhores praias de Punta Cana:

5 – Noite de Punta Cana

A noite de Punta Cana é famosa pelas baladas que invadem a madrugada, lotadas de turistas em busca de farra no Caribe. A casa mais famosa da região é a Coco Bongo, filial do famoso clube noturno de Cancún, com shows de acrobatas e muita luz.

O melhor de tudo é que há transfers já com ingressos para a balada, para que você vá, aproveite e volte tranquilamente para o hotel. Confira aqui informações e valores.

6 – Cap Cana

Paulo Basso Jr. Blue Lagoon, em Cap Cana

Cada vez mais badalada, a região de Cap Cana, ao sul do centro de Punta Cana, conta com campo de golfe, uma marina com lojas e restaurantes, a lagoa Blue Lagoon (onde é possível nadar) e até mesmo um shopping, chamado Blue Mall.

7 – Santo Domingo

DepositPhotos Ciudad Colonial de Santo Domingo

Diversas agências oferecem tours desde Punta Cana para Santo Domingo, capital da República Dominicana. Os passeios duram o dia inteiro, uma vez que as cidades estão a cerca de 2h30min de distância de carro.

Na capital, é possível conhecer diversos pontos turísticos, a maioria deles no centro histórico, chamado por lá de Ciudad Colonial.

Declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, o local conta com atrações como o Forte Ozama, erguido em 1502, o Alcácer de Colón, uma residência colonial espanhola onde viveu Diego Colombo, filho de Cristóvão Colombo, e a Catedral La Primada, a primeira das Américas.

Como chegar a Punta Cana

Paulo Basso Jr. Praia em Punta Cana, na República Dominicana

Há uma ampla oferta de voos desde São Paulo e Rio de Janeiro para Punta Cana, boa parte deles com conexões rápidas em locais como Cidade do Panamá e Bogotá (também dá para viajar via EUA, parando em Miami, por exemplo).

Neste comparador online, você pode conferir o valor e as melhores opções de roteiro para o destino caribenho. O melhor de tudo é que dá para fechar as passagens em até 10x e receber o localizador na hora.

Uma vez no aeroporto de Punta Cana, verifiquei com seu hotel se há serviço de transfer. Do contrário, vale a pena contratar um privado. Não recomendo pegar táxi e serviço de motorista de aplicativo é um pouco mais complicado por lá. Com o transfer privado você tem mais comodidade e segurança, ainda mais porque dá para marcar tudo com antecedência.

Precisa de visto para ir a Punta Cana?

Ao contrário de outros destinos praianos famosos da América Central, como Cancún, no México, a República Dominicana não exige visto. Para entrar lá, é preciso ter passaporte válido e preencher um formulário online que será enviado pela companhia aérea, antes do check in.

Além disso, é exigido o certificado internacional da vacina contra febre amarela, que tem de ser aplicada, no mínimo, dez dias antes da viagem.

Seguro viagem Caribe

Ao viajar para o Caribe, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde fora do Brasil costumam ser caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, minha sugestão é entrar neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. É uma mão na roda, eu não viajo sem fazer isso.

O grande lance é que você economiza e ainda ganha um tempão na hora de fechar o seguro viagem. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Chip viagem Caribe

Confesso: não consigo viajar mais sem um chip viagem internacional. Ficar conectado é imprescindível por vários aspectos: comunicação, segurança e praticidade. Nunca se sabe quando você precisará falar com alguém, consultar algum endereço, resolver algum problema ou garantir alguma reserva. Isso mesmo em uma ilha caribenha, como a República Dominicana.

Existem várias opções no mercado, mas o serviço que mais me adaptei foi o da America Chip. Primeiro porque funciona bem na maioria dos lugares (em todo o mundo), e segundo porque o atendimento é ótimo. Eles têm até chips virtuais, o que facilita muito a vida na hora de instalar no telefone e usar. É realmente prático.

Não se esqueça de consultar os preços e contratar seu pacote antes de viajar.

Hotéis all inclusive em Punta Cana

A oferta de hotéis all inclusive em Punta Cana é ampla. Vou deixar duas sugestões aqui, para públicos bem diferentes.

A primeira é o Margaritaville Island Reserve Cap Cana, indicado para quem viaja em lua de mel ou grupo de amigos. A segunda é o Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana, projetado para famílias com crianças pequenas.

Confira detalhes de ambos:

Paulo Basso Jr. Hotel conta com belo complexo de piscinas

O Margaritaville Island Reserve Cap Cana é um dos mais novos entre os 31 resorts da marca espalhados pelo mundo, todos eles inspirados na canção Margaritaville, gravada pelo cantor e compositor americano Jimmy Buffett, em 1977.

Ali, em meio às extensas faixas de areia repletas de palmeiras da Playa Juanillo, em Cap Cana, o tempo parece passar devagar, e a maior preocupação do hóspede é saber se vai passar o dia na praia ou no imenso e sinuoso complexo de piscinas.

Boa parte dos quartos do hotel tem vista para o mar e todos são espaçosos e decorados com temas praianos. Há ainda opções com banheiras e outros mimos, Isso sem contar as villas com acesso direto a piscinas.

Veja preços e avaliações

—

Paulo Basso Jr. Hotel Nickelodeon em Punta Cana

Este resort é totalmente pensado para as crianças, com parque aquático, lanches, acomodações amplas e, acima de tudo, personagens, muito personagens. Ali, você encontra a todo momento o Bob Esponja, bem como o Patrick, a Dora, a turma da Patrulha Canina e os Padrinhos Mágicos.

Vale ressaltar que mesmo os quartos mais baratos do Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana são excelentes, com ótima estrutura e muito espaço. Destaque também para o atendimento cordial dos funcionários do hotel e a manutenção, uma vez que os jardins e mesmo as acomodações estão sempre impecáveis.

Veja preços e avaliações

—

Outros hotéis

As opções abaixo também são recomendadas para quem procura onde ficar em Punta Cana. Todos os resorts da lista são all-inclusive. Clique nos links para ver detalhes dos hotéis, como preços e avaliações:

O que você precisa saber antes de ir a Punta Cana

Quando planejo minhas viagens para destinos do Caribe, como Punta Cana, recorro a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, consigo comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

—

Já fez a reserva da passagem aérea?

Para não ficar perdendo tempo entrando em um monte de site de companhia aérea, uso a plataforma Vai de Promo na hora de comprar passagens. Gosto dela pelo fato de indicar as principais rotas disponíveis e listar, de forma automática, os melhores preços.

Onde ver preços: Vai de Promo

—

Sabe onde ficará hospedado?

Uma boa dica para encontrar hotéis e consultar avaliações de quem já foi é usar o Booking.com. O site tem sempre boas ofertas e permite fazer reservas de forma prática e rápida. Eu indico, sobretudo, hotéis, pousadas e casas de aluguel que permitem pagamento apenas na chegada ao destino.

Onde ver preços e avaliações: Booking.com

—

Já garantiu o seguro viagem?

Indico de longe o Seguros Promo, porque ele vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, dá para economizar e ainda ganhar um tempão. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Onde consultar: Seguros Promo

—

Pediu o chip viagem para usar internet ilimitada?

Jamais deixo de adquirir um chip viagem internacional, que permite acesso à internet durante o passeio. O custo proporcional à viagem é superbaixo, e o serviço, ótimo. Testei várias opções e gosto mais da America Chip, que tem ótimo atendimento e nunca me deixou na mão.

Onde pedir: America Chip

—

Vai alugar carro? Reserve com antecedência

Uma das escolhas mais difíceis na hora de viajar é identificar o meio de transporte que usará no destino. Se a ideia é alugar carro, a dica é sempre fazer reserva com antecedência. Sugiro o comparador online da Mobility que, com uma única pesquisa, exibe os melhores valores de locadoras confiáveis. Vale a pena.

Onde reservar: Mobility

—

Reservou os ingressos das atrações?

Não tem nada mais frustrante do que viajar e não conseguir entrar numa atração por falta de reserva. Por isso, ao definir nossos roteiros, garanto tudo com antecedência. Existem ótimos serviços, como o Civitatis, que oferecem não apenas tíquetes de pontos turísticos, mas também de eventos, parques temáticos e até mesmo transfers.

Onde reservar: Civitatis

LEIA TAMBÉM: