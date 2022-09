Canhotinho, 86. Foi a noite do seu show. Rádio Cacique revivida. O “cast” do Grande ABC.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



17/09/2022 | 00:05



São Caetano, Teatro Santos Dumont, noite de 14 de setembro de 2022. A verdadeira música brasileira desfilou em honra a Roberto Barbosa, o Canhotinho, emocionadíssimo na terceira fileira do teatro enquanto os amigos cantavam e tocavam no palco.

Na sua vez, Canhotinho deu o show costumeiro ao cavaquinho, tocando, cantando, sorrindo, dando canja aos músicos do improvisado conjunto “Os Amigos da Música” e contando histórias.

- Gente, eu vou contar. Eu não tenho 84 anos. Tenho 86. Meu pai demorou a me registrar. Quando nasceu minha irmã, ele me registrou como gêmeo dela...

Outra revelação, dada por Valdemar Ramos, um dos organizadores da noitada em homenagem a Canhotinho: às quatro da tarde, Canhotinho telefonou. Estava mal. Chegou a ligar para o médico, que – maldoso! - desligou o telefone na sua cara. Então ligou para Valdemar.

- Canhoto, eu passo por aí e te levo ao hospital.

- Não vou.

- Mas, e a sua saúde?

- Não vou. Meus amigos vão me homenagear e eu quero estar lá para recebê-los.

- Canhoto, eu te levo ao médico e depois vamos ao teatro.

- Não vou.

E não foi ao médico, foi ao “Santos Dumont”. Feliz, muito feliz. E a cidade de São Caetano reviveu os tempos do palco-auditório da Rádio Cacique, na Rua Santa Catarina.

A festa foi do Canhotinho. O espetáculo proporcionado por ele e por todos os colegas convidados. Ninguém arredou pé. Todos permaneceram no auditório, até o “Parabéns a Você” diferente puxado pela (talentosa) cantora Patrícia Nabeiro.

Gente, que espetáculo! Aos poucos, “Memória” vai detalhar tudo a vocês. Não percam, nesta mesma estação, digo, nesta mesma página, repleta de emoção...

ET – Juares Sasso Jardim, você é gente! Um baita comunicador. Obrigado, irmão!

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Projeto Memória.

PARA SEMPRE. Canhotinho sorri. É cercado pelos amigos cantores e músicos. A plateia cantou com ele...

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 17 de setembro de 1972 – Ano XV, edição 1948

MANCHETE – Campanha política no ABC ganha força total com a inauguração dos comitês de Antonio Pezzolo (Santo André) e Hygino de Lima (São Bernardo).

NAS ONDAS DO RÁDIO

O autor de Rua Augusta

Texto: Milton Parron

No programa “Memória” deste final de semana o focalizado será o compositor, pianista, maestro e advogado Hervê Cordovil (1914-1979).

Ele é autor do sucesso “Rua Augusta”, gravado por seu filho, Ronnie Cord.

Hervê Cordovil, só na Rádio Record, trabalhou durante 26 anos.

No “Memória” ele cantará, acompanhando-se ao piano, alguns de seus inúmeros sucessos, entre eles, “Pé de Manacá”, “Me Leva”, “Sabiá lá na Gaiola”, “Cabeça Inchada”, “Uma Loira”, “Carolina” e “Não Resta a Menor Dúvida”.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Hervê Cordovil. Produção e apresentação: Milton Parron. Amanhã às 7h da manhã, com reprise na sexta-feira, dia 23, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Arquivo de Memórias Musicais

Elza Laranjeira canta “Eu Sei que Vou te Amar”, de Tom Jobim e Vinícius de Morais, gravação de 1960.

Rosana Toledo interpreta “E a Vida Continua”, de Jair Amorim e Evaldo Gouveia, gravado em 1962.

Apresentação: José Clovis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570).

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC, agora diretamente de Marostica, na Itália.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570).

SANTOS DO DIA

Alberto de Jerusalém

Roberto Belarmino

Hildegarda de Bingen

Francisco das Chagas

Zygmund Felinski

Estanislau Paczynski

Lamberto de Maastricht

Pedro de Arbués

Sequência do tríduo a Nossa Senhora da Salete, na Vila Helena, em Santo André: Rua das Hortênsias, 45. Abertura da quermesse, com bingo, fogaças, lanches, bebidas e o tradicional Bolo da Padroeira.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Pompéia, elevado a município em 1939.

Pelo Brasil: Alvorada e Santana da Boa Vista (RS), Buerarema (BA), Felipe Guerra (RS), Major Isidoro (ALO), Morada Nova de Minas (MG) e União (PI).

REVOLUÇÃO DE 32



70º dia: 16 de setembro

É magnífica a situação militar do exército constitucionalista.

Melhorou a situação das nossas forças no setor de Amparo.

Brilhante ação na zona do Sul e na região de Cruzeiro.

Cf. manchete e notícias do Estadão, edição de 17-9-1932.

O outro lado

Do Diário de Getúlio Vargas: há uma grande atividade dos rebeldes em Buenos Aires, seu quartel-general para aquisição de material bélico. Tanto o governo argentino como o paraguaio têm agito com grande correção, não permitindo o comércio de material bélico para os rebeldes.

NOTA – “Rebeldes”, na concepção de Getúlio Vargas, eram os revolucionários liderados pelos paulistas, que defendiam uma nova Constituição brasileira.

HOJE

Dia do Transportador Rodoviário de Carga