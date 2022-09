Em telefonema, Yellen reforça a ministro importância da relação com Reino Unido

16/09/2022 | 14:09



A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, e o ministro das Finanças do Reino Unido, Kwasi Kwarteng, realizaram um telefonema nesta sexta-feira. De acordo com comunicado do Tesouro, Yellen ofereceu seus mais "profundos sentimentos" à morte da Rainha Elizabeth II.

Ainda, a norte-americana destacou a importância da relação bilateral e de longa duração entre os EUA e o Reino Unido.

Yellen também parabenizou Kwarteng pela nomeação ao cargo, realizada há dez dias, após vitória de Liz Truss como premiê britânica.

De acordo com a nota, as autoridades debateram esforços compartilhados para lidar com a guerra russa contra a Ucrânia, incluindo a finalização e implementação de um teto de preços ao petróleo russo para estabilizar custos de energia e negar receita a Moscou para "financiar sua guerra brutal". Assistência econômica no curto prazo a Kiev para sua recuperação também teria sido conversada.