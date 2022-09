Saiba como mudar a voz da Siri nos aparelhos da Apple

Bianca Bellucci

Do 33Giga



16/09/2022 | 13:55



Se você está cansado de ouvir comandos do padrão feminino, saiba que é possível mudar a voz da Siri, a assistente virtual da Apple. Por meio das configurações do iPhone ou do iPad, o usuário encontra a opção masculina e pode realizar a mudança em poucos passos. Veja como no tutorial.

1. Em seu iPhone ou iPad, acesse “Ajustes”. Depois, dê um toque em “Siri e Busca”.

2. Vá até “Voz da Siri”.

3. Mude para “Voz 1” e você passará a interagir com um tom masculino.

Na galeria, veja em capturas como mudar a voz da Siri. O tutorial foi realizado com um iPhone, mas é similar em modelos de iPad: