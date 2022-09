Preso por pornografia infantil, José Dumont presta depoimento e afirma que o material estava guardado para consulta e estudo

16/09/2022 | 13:10



Após ter sido preso na última quinta-feira, dia 15, por posse de pornografia infantil, José Dumont prestou depoimento e afirmou que guardava o material para consultas e estudos, segundo informações do jornal Extra. De acordo, com a publicação feita nesta sexta-feira, dia 16, o ator confirmou que as imagens eram de sua propriedade, mas estavam sendo utilizadas para o estudo.

O homem afirmou que pegou o material da internet e que nunca fotografou, filmou ou produziu com crianças e adolescentes em contexto pornográfico. José negou que já tenha participado de grupos para a troca dessas imagens.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa de Dumont na última quinta-feira, dia 15, policiais encontraram brinquedos sexuais, de acordo com o Extra. Além disso, foram encontrados vídeos com pornografia infantil no computador e celular do homem. Lembrando que a denúncia conta com imagens de câmeras de segurança do condomínio onde o ator mora, nelas ele aparece dando beijos na boca de um menino de apenas 12 anos de idade.

Está marcado para esta sexta-feira, dia 16, a audiência de custódia de José Dumont, por posse de pornografia infantil, crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).