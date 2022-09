China impõe sanções contra CEOs por venda de armas dos EUA para Taiwan

16/09/2022 | 12:57



A China anunciou sanções nesta sexta-feira, 16, contra executivos-chefes da Raytheon e da Boeing Defense por causa de uma grande venda de armas dos Estados Unidos para Taiwan. Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning não especificou quais sanções seriam contra Gregory Hayes, da Raytheon, e contra Ted Colbert, da Boeing Defense, Space and Security.

Não estava ainda claro o impacto que isso poderia ter sobre os executivos ou suas empresas, mas as sanções do tipo são em geral sobretudo simbólicas.

Na semana passada, os EUA anunciaram uma venda de US$ 1,09 bilhão em armas a Taiwan, inclusive US$ 355 milhões em mísseis Harpoon, da Boeing, e US$ 85 milhões em mísseis Sidewinder, da Raytheon.

O porta-voz chinês disse que novamente Pequim pede aos EUA que parem de vender armas a Taiwan e "parem de criar novos fatores que poderiam levar a tensões no Estreito de Taiwan".

A China reivindica o controle sobre a ilha de 23 milhões de habitantes. As duas partes de separaram em 1949, durante uma guerra civil que levou o Partido Comunista ao poder em Pequim.

Os EUA não reconhecem formalmente Taiwan, mas fornecem armas com o argumento de que a ilha deve poder se defender.