A inovação começa de dentro para fora

A busca por inovação tem sido uma condição da sobrevivência de negócios em todos os segmentos de mercado, mas, quando analisamos essa tendência nas rotinas internas, vemos que o processo ainda não é tão praticado. Devemos lembrar que, em recursos humanos, essas iniciativas são fundamentais para preparar os talentos do futuro, conectar as pessoas à estratégia da organização e alinhar a cultura para responder com agilidade às mudanças do mercado.

Ou seja, trata-se de uma área que pode fomentar a inovação de dentro para fora e, como dicas para criar essa cultura, há três pilares estratégicos: engajamento e cultura, gestão de talentos e análise de pessoas, que podem ser implementados sob a ótica de diferentes programas e, juntos, irão promover a digitalização da experiência do colaborador. O principal objetivo dessa jornada é promover agilidade, colaboração, otimizar processos e oferecer uma experiência simples e ágil aos profissionais.

No pilar de engajamento e cultura, por exemplo, há série de iniciativas que buscam fomentar o comprometimento das pessoas, além de possibilitar que os colaboradores sejam conectados à estratégia da organização. Como parte dessa ação de comunicação, é possível adotar aplicativos e sistemas que funcionam como rede social interna e buscam estabelecer uma relação digital mais orgânica, potencializando ações que fortalecem a cultura organizacional por meio da disseminação de iniciativas internas. Além disso, é um espaço que gera comunidade e promove a interação entre todos.

Na gestão de talentos, o objetivo é ter pessoas alinhadas e preparadas para os desafios atuais e futuros da organização. Nesse sentido, trabalhar novas competências e realizar a reciclagem dos colaboradores é fundamental para ampliar os conhecimentos e as habilidades relevantes para o mercado. O foco dessa estratégia está nas capacidades, não nas posições, uma vez que, ao dar ferramentas aos colaboradores, eles mesmos passam a liderar seu próprio desenvolvimento, aprendendo a reaprendendo todos os dias e em diferentes situações.

Nessa linha, entregar novos conhecimentos aos colaboradores da empresa, por meio de plataformas on-line, é um caminho ágil e dinâmico, especialmente se envolver o conceito de gamificação, que estabelece a necessidade de incentivose recompensas para continuar aprendendo. Ou seja, todos os cursos podem ser associados a créditos acumulados e resgatáveis, assim como a experiências relacionadas ao bem-estar do colaborador,que buscam o equilíbrio da vida pessoal com o trabalho. Dessa forma, é possível vincular o aprendizado e a proposta de valor da empresa para as pessoas.

Por fim, outra questão que passa pela digitalização do RH é a análise de pessoas. É necessário disponibilizar dados on-line para apoiar e agilizar a tomada de decisão dos gestores, gerando informações de qualidade por meio de painel de controle que permite entender, por exemplo, processos de recrutamento ou clima organizacional. A partir desses três pilares é possível incorporar inovação nas diferentes áreas dos recursos humanos, especialmente considerando a digitalização daexperiência do colaborador, que atualmente busca entregar proposta de valor muito mais atraente e com todas as ferramentas necessárias.

Gisele Scalo é diretora de recursos humanos.

Palavra do Leitor

Pandemia - 1

Que notícia maravilhosa nos foi dada nesta quarta-feira pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, sr. Tedros Adhanom Ghebreyesus (Setecidades, ontem).Saber quea pandemiado novo coronavírus está perto do fim, todavia, não deve fazer com que relaxemos os cuidados na proteção contra o maldito micro-organismo. Como o executivo mesmo disse, "agora é a pior hora para parar de correr".

Teresa de Fátima Vicks - Santo André

Pandemia - 2

A pandemia acaba e teremos um mundo mais fragilizado, mais empobrecido e com algumas regiões em guerra.

Marcos Almeida do Facebook

Depressão

Quando sentimos depressão parece que estamos desgarrados do mundo. Somos satélite orbitando solitariamente no infinito. Faltam coragem, energia, esperança e fé. É difícil acreditar que fazemos parte da sociedade e continuamos ligados a todos e a tudo. A depressão atinge milhares de pessoas em todo o mundo, de todas idades e sexo. É preciso muito esforço físico e mental para se reconectar, agarrar as oportunidades e voltar à vida. É necessário tomar atitudes corretas, com boa vontade e coração aberto. Buscar toda ajuda possível, principalmente a divina. Às vezes, simples convite, como cinema, praia, show, igreja, shopping, caminhada na praça, fará bem! Aceite os olhares, gestos, palavras carinhosas e positivas dos amigos e familiares. Abra o sorriso quando um cão, mesmo vira-lata, abanar o rabo. Afague o gatinho. Pequenas atitudes podem fazer enorme diferença. Acenda sua luz e brilhe com outros!

Anderson Vaz - São Bernardo

Lula

O jornalista William Waack, em artigo, explica de forma cristalina como esse candidato do PT, ao Planalto, sem programa algum de governo, só embroma. Incansável, repetiu suas baboseiras nas entrevistas ao Jornal Nacional, ao citado jornalista na CNN, e no debate da Band. Que, próprio dos políticos incompetentes, fala muito e não explica absolutamente nada. E bem lembra William, que, diferentemente do Brasil de hoje, com as contas públicas em frangalhos, e o mundo às portas de uma recessão, nos dois mandatos deste demiurgo de Garanhuns, e graças à gestão de FHC, que deixou grande legado de importantes reformas,e atéum programa social Bolsa-Escola, a economia mundial estavabombando. E com crescimento econômico alavancado e alta arrecadação de impostos, Lula, nada austero, se meteu em excessos irresponsáveis, de gastança desenfreada, e regada a nível de corrupção jamais visto no Brasil. E como diz o jornalista, "não está claro se o líder nas pesquisas compreendeu as mudanças dos últimos 20 anos". Na realidade, Lula continua mentindo para a Nação, tentando vender o paraíso e a bonança em tempos sombrios.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Literatura

Fiquei feliz ao saber que duas feiras literárias vão movimentar o Grande ABC neste segundo semestre, sendo a primeira delas em Ribeirão Pires, nos dias 24 e 25 de setembro, e a segunda em Diadema, de 13 a 15 de outubro (Setecidades, ontem). Promover a leitura é a melhor maneira de criar alicerces para a construção de um futuro melhor para o Brasil. Os livros, se lidos, possuem o incrível poder de despertar a consciência dos cidadãos, possibilitando, por exemplo, que façam escolhas mais condizentes com as próprias condições na hora de escolherem quem votar. As próximas gerações são a minha esperança, já que a nossa, pelo jeito, está perdida.

Antônio Ozeiro Tabul - Diadema