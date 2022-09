Confirmado! Disney anuncia data de lançamento para Mufasa: O Rei Leão

16/09/2022 | 12:11



O ano de 2024 promete ter muitos filmes aguardados ansiosamente pelos fãs da Disney. Isso porque a produtora atualizou o seu calendário de lançamentos até o ano de 2028 e já deixou o público cheio de expectativa! Segundo o site Collider, uma das produções mais aguardadas, que é a continuação do live action O Rei Leão, ganhou finalmente sua data de estreia. O projeto Mufasa: O Rei Leão ficou com o dia 5 de julho de 2024 para chegar às telonas e conquistar o público.

A história contará o passado de Mufasa, que é apresentado como pai de Simba nos filmes anteriores, e seu irmão, Taka, mais conhecido como Scar. O filme promete revelar detalhes do relacionamento entre os dois leões e mostrar a ascensão de Mufasa como rei da selva.

Vale lembrar que os fãs dividiram opiniões sobre o primeiro live action lançado em 2019. Alguns gostaram da produção, porém outros chegaram a dizer que não sentiam mais a mágica como nos desenhos. O próprio Elton John, que foi responsável por parte da marcante trilha sonora do desenho, rasgou o verbo e reclamou do filme:

- A nova versão de O Rei Leão foi uma grande decepção para mim, porque eu acredito que eles estragaram a música. A música era muito mais presente no original, e neste, não teve o mesmo impacto. A magia e a diversão se perderam. A trilha sonora não passou nem perto do mesmo impacto que teve nas paradas há 25 anos, quando se tornou o álbum mais vendido do ano. A nova trilha sonora caiu nas paradas tão rapidamente, apesar do enorme sucesso nas bilheterias. Eu gostaria de ter sido convidado para fazer mais, mas a visão criativa do filme e das músicas eram diferentes agora, e eu não era realmente bem-vindo ou tratado com o mesmo nível de respeito. Isso me deixa extremamente triste.