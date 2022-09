Luciano Szafir conta que passará por nova cirurgia: - Só quero parar de sentir dor

16/09/2022 | 12:11



Luciano Szafir abriu o coração sobre as sequelas de Covid-19 que sofreu e diz que terá que fazer mais uma cirurgia, desta vez na perna, em entrevista para Patrícia Kogut. A colunista publicou as informações nesta sexta-feira, dia 16, no jornal O Globo, no bate-papo o ator também falou sobre como anda a preparação para seu casamento com Luhanna Szafir, os dois já estão juntos há 11 anos:

A ideia surgiu recentemente, quando estávamos no casamento de uma sobrinha minha. A Luhanna comentou comigo que a gente nunca passaria por aquilo. Aí eu falei: Vamos passar, sim. E vai ser no dia do seu aniversário. Então marcamos a festa para 12 de outubro.

Falando sobre sua saúde, o pai de Sasha Meneghel relembrou a dificuldade ao enfrentar o Covid-19 por três vezes. Em 2021, ele chegou a ficar um mês internado e passou por diversos procedimentos, entre eles uma cirurgia para a colocação de uma bolsa de colostomia. O artista revelou que em novembro deste ano ele passará por outra intervenção, desta vez na perna:

Só falta resolver a questão da perna. A Covid acelerou um processo de artrose. Isso me faz sentir dor e dificulta a minha mobilidade. Não tenho planos extravagantes, só quero parar de sentir dor, poder dar uma caminhada e jogar bola com os meus filhos. Também vou voltar aos palcos. Nada tem feito tanta falta quanto o terceiro sinal do teatro. Já há dois espetáculos combinados para 2023.

Pensando em ficar mais perto da família nesse momento, o casal e os filhos se mudaram do Rio de Janeiro para Campinas há cinco meses para se aproximar da mãe de Luciano, da Sasha e do seu marido, João Figueiredo.