Shakira e Gerard Piqué não entram em acordo sobre a guarda dos filhos

16/09/2022 | 12:11



Shakira e Gerard Piqué não são como alguns outros famosos que terminaram tranquilamente o casamento, a cantora está tendo uma verdadeira dor de cabeça para ter até os 15 Grammy's que ganhou ao longo de sua carreira de volta porque o ex-marido não quer devolver.

E segundo informações do jornal espanhol La Vanguardia, os dois tiveram que se encontrar na última quinta-feira, dia 15, em uma reunião para tratar os detalhes da separação e principalmente sobre a guarda de seus dois filhos. Mas o que realmente chamou a atenção não foi só a tamanha divergência do ex-casal, mas também de que o atleta abandonou a conversa antes do fim.

Em entrevista ao El Programa de Ana Rosa, o advogado de Gerard Piqué fez questão de colocar certos panos quentes nesta situação.

- A reunião foi boa, não posso dar muita informação, mas nunca se chega totalmente a um acordo.

É importante pontuar que a expectativa era de que esse seria o último encontro entre eles para colocar um ponto final de vez nessa história. Mas algumas fontes ouvidas pelo La Vanguardia, revelaram que o atleta está bem irritado com a demora pela conclusão das negociações e que os dois andam difíceis de ceder.