Sandy lança videoclipes de parcerias com Ludmilla e Amaro Freitas

16/09/2022 | 12:10



E tem mais hits chegando! Como você viu, Sandy havia anunciado que faria uma parceria com Ludmilla no projeto Nós, Voz, Eles 2 e chegou até a ir buscar a funkeira pessoalmente no aeroporto para a gravação. Fazendo a alegria dos fãs, a irmã de Junior finalmente lançou o videoclipe da música Voltar Para Mim.

No vídeo publicado em seu canal do YouTube, as duas cantoras surgem nos estúdios de gravação entoando uma gostosa canção que conquista os corações dos ouvintes. Ludmilla foi a escolha perfeita para dividir os vocais com a filha de Xororó na produção, pois seu tom de voz combinou o de Sandy e a dupla trabalhou em perfeita harmonia com um envolvente som instrumental ao fundo.

Além disso, a dona do projeto também disponibilizou a canção que gravou com o pianista Amaro Freitas. O artista embalou a faixa Amor Não Testado com uma belíssima e delicada melodia.

Sandy ainda divertiu os seguidores na noite da última quinta-feira, dia 15, ao compartilhar uma foto vestindo roupas confortáveis. Nos Stories do Instagram, a cantora surgiu com uma combinação única de peças e brincou:

E aí, Lucas Lima. Que tal o meu acidentalmente fashion de hoje? Hein, Hein?