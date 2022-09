Kim Kardashian e Scott Disick são processados em mais de 200 milhões de reais por golpe no Instagram

16/09/2022 | 12:10



Kim Kardashian e Scott Disick estariam sendo processados em mais de 100 milhões de reais cada por supostamente venderem uma loteria no Instagram onde os participantes não desembolsaram nenhum prêmio. Segundo informações do TMZ, a ação coletiva informa que a socialite e o ex-cunhado criaram um sorteio no Instagram em 2020 onde o vencedor receberia cerca de 500 mil reais e duas passagens de primeira classe para Beverly Hills, onde poderiam comprar como Kim Kardashian. No entanto, tudo não passava de uma farsa.

O processo alega que o real objetivo por trás da chamada loteria era fazer com que celebridades trabalhassem a empresa australiana Curated, que também está sendo processada, para vender informações pessoais a anunciantes. Inclusive, nomes como Kendall Jenner, Kris Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Sofia Richie, Gretchen Christine Rossi e Christine Quinn também promoveram o sorteio.

Vencedores teriam sido anunciados, mas logo suas contas na rede social se tornaram privadas, causando dúvidas sobre a legitimidade da loteria. No entanto, fontes ligadas à empresa informaram ao veículo que não havia farsa e que eles possuem a documentação que comprova que os sorteados receberam os prêmios.

Além disso, a ação relata que as pessoas que entraram no concurso estão sendo invadidas por centenas de anunciantes, alguns dos quais estão solicitando aos Autores conteúdo potencialmente ofensivo e indesejado.