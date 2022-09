Da Redação



16/09/2022 | 12:02



Volpi dá um nó tático em Orlando e Kiko

Que Clóvis Volpi (PL) é um hábil articulador político, ainda que tenha sofrido o enorme revés de perder o mandato de prefeito de Ribeirão Pires por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, disso ninguém tem dúvida. O que surpreende é que, mesmo após momento de fragilidade política, Volpi tenha conseguido dar nó em dois políticos experientes: o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e o ex-prefeito de Ribeirão Adler Kiko Teixeira (PSDB). A estratégia começou no dia seguinte à cassação, quando disse, em live, que não iria articular, nesse momento, a eleição da presidência da Câmara para o biênio 2023-2024. Com isso, conseguiu desmobilizar as articulações dos tucanos. Só que, ontem, de forma repentina, atuou nos bastidores para que os vereadores votassem pela reeleição de Guto volpi (PL), filho de Clóvis, que agora é, graças à experiência do pai, ainda presidente do Legislativo, mas que assumirá a Prefeitura e depois voltará à presidência até o fim do mandato. Um drible de respeito.

Bastidores

Astronauta

Candidato ao Senado, o astronauta Marcos Pontes (PL) reuniu centenas de simpatizantes e apoiadores na inauguração do comitê central da sua campanha, anteontem à noite (14), na Avenida Rebouças, na Capital. Entre os presentes, o candidato ao governo do Estado Tarcísio de Freitas (Republicanos), além dos suplentes ao Senado Professor Alberto (PL) e Sirlange Frate Maganhato (PL). "Fico muito feliz com mais um espaço de apoio à nossa candidatura, que já conta com muitos outros espalhados por todo o estado", comentou.

Pedido de cassação

Única representante feminina do Grande ABC na Assembleia, a deputada estadual e candidata à reeleição Carla Morando (PSDB) entrou, anteontem (14), com representação no conselho de ética da casa pedindo a cassação do deputado Douglas Garcia (Republicanos), que atacou e hostilizou a jornalista Vera Magalhães nos bastidores do debate de candidatos ao governo paulista, promovido pela TV Cultura na noite de terça-feira. No pedido, Carla ressalta que o deputado é reincidente e já protagonizou outras cenas de intimidação ideológica.