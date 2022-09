Redação

Do Rota de Férias



16/09/2022 | 11:55



Com nomes como Ischia, na Itália, Maldivas e Bali, na Indonésia, o prêmio World’s Best 2022, promovido pela prestigiada publicação Travel + Leisure, elegeu 25 ilhas que todo mundo merece conhecer. Também foram escolhidas as melhores cidades da América Latina, o melhor hotel do mundo e os melhores resorts da América do Sul, entre outras premiações.

Para fazer a seleção, o World’s Best 2022 realizou uma pesquisa com leitores da Travel + Leisure. O levantamento analisou dados como estrutura dos locais e atrações turísticas, além de hotéis, restaurantes e operadoras de turismo disponíveis.

25 ilhas que todo mundo merecia conhecer

Primeira entre as 25 ilhas que todo mundo merece conhecer, Ischia fica no Mar Tirreno, a uma hora de ferry de Nápoles. Quem vai até lá não encontra mar azul claro, mas cristalino e perfeito para mergulho. Isso sem contar vilas, fontes termais e belas praias, como Le Fumarole, com areia geotérmica aquecida.

Confira a lista completa das melhores ilhas do mundo de acordo com o prêmio World’s Best 2022:

Ischia, Itália Maldivas Bali, Indonésia Milos, Grécia Ilhas Fiji Galápagos, Equador Phuket, Tailândia Dominica Boracay, Filipinas Cape Breton Island, Canadá Palawan, Filipinas Páros, Grécia Açores, Portugal Phu Quoc, Vietnã Moorea, Polinésia Francesa Cebu, Filipinas Ibiza, Espanha São Vicente e Granadinas Ilha da Madeira, Portugal Maui, Havaí Anguilla Creta, Grécia Mackinac Island, EUA Ilha do Havaí Kiawah Island, EUA

Seguro viagem prático e eficiente – Ganhe 15% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” do comparador online.

—

COMO NÓS VIAJAMOS

Na hora de planejar a viagem, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.

Lembre-se que uma viagem para o exterior requer cuidados extras. Ficar de olho nas dicas de viajantes experientes a respeito de seguro viagem e chip de viagem internacional, por exemplo, é fundamental para melhorar a experiência fora do país.