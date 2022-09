Detido, José Dumont passará por audiência de custódia

16/09/2022 | 11:11



Como você vem acompanhando, José Dumont arrumou uma dor de cabeça para chamar de sua e foi anunciado na última quinta-feira, dia 15, que o ator teria sido preso em flagrante suspeito de estupro e pedofilia.

O artista que tem os seus 72 anos de idade nas costas estava armazenando em sua casa imagens de sexo envolvendo crianças e segundo o Extra, os agentes cumpriam mandado de busca e apreensão na casa dele que mora no Rio de Janeiro quando encontraram os vídeos no celular e computador de José Dumont.

Agora, o ator está detido, a investigação corre sob sigilo e de acordo com o jornal a defesa dele ainda não se pronunciou sobre a prisão, e ele passará por audiência de custódia ainda nesta sexta-feira, dia 16. Ainda de acordo com o Extra que teve acesso à polícia que está tomando conta do caso, ele teria se aproveitado de um adolescente de 12 anos de idade que dizia ser seu fã e a denúncia teria partido de seus vizinhos.

Câmeras de segurança pegaram alguns momentos íntimos entre José Dumont e o adolescente como beijos e carícias. Ele ainda fez questão de oferecer algum tipo de ajuda financeira e presentes para o menor de idade.