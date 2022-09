Água Santa joga em busca da classificação

Pedro Lopes





16/09/2022



O Água Santa visita o XV de Piracicaba hoje (16), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Paulista. O jogo acontece às 20h, no Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba.

Na partida de ida, as equipes empataram por 1 a 1. Por ter melhor campanha, o time do XV de Piracicaba joga por um empate, portanto, somente a vitória interessa para o Água Santa.

Para este confronto, o Netuno só não poderá contar com um jogador, o zagueiro Ronald, que foi expulso no primeiro tempo da partida de Diadema. Para seu lugar, o cotado é Tiago Santana. Para Thiago Carpini, o time do Água Santa sentiu um "baque" por estar atuando com um jogador a menos.

"E logo na sequência acabamos tomando um gol numa falha nossa. Mas mesmo assim não avalio ruim o primeiro tempo num contexto geral pois criamos várias situações de gol, um até invalidado, construímos muito, mesmo com um a menos, empatamos e tivemos chance de fazer o segundo, e ainda terminamos com dois a menos (após a saída de Kadi, lesionado). Por isso temos que exaltar o time pelo jogo e pelo campeonato",disse Carpini.

O comandante também não esconde que o favoritismo é para os donos da casa.

"Vamos enfrentar ainda um time forte, bem treinado, com um contra-ataque veloz, todos que se classificaram tiveram seus méritos e respeitamos muito o time deles, mas espero que tudo de má sorte que ocorreu no primeiro jogo tenha acabado, e que tenhamos uma sorte melhor lá, com a mesma entrega. Lá o favoritismo é do XV que joga pelo empate com apoio da torcida, mas vamos traçar uma boa estratégia para o jogo de lá", completa.