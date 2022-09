Carros: veja marcas e modelos mais populares de 2022 (até aqui)

Da Redação

Do 33Giga



16/09/2022 | 10:55



Levantamento realizado entre janeiro e junho deste ano pela OLX, plataforma de compra e venda online de carros no País, aponta as preferências do consumidor de automóveis. O ranking de marcas mais procuradas pelos usuários na plataforma é liderado por Volkswagen e Chevrolet, ambas com 16% na procura, seguida pela Fiat (14%).

Volkswagen e Chevrolet também lideram o ranking das marcas mais vendidas, com 18%.

Mais procurados e mais vendidos

Um dos carros mais populares no Brasil, o Gol, da Volkswagen, é o modelo mais buscado (5%) e vendido (5%), com preço médio de R$ 31,5 mil. O Palio, da Fiat, é o segundo colocado, com 4% da busca e venda e valor médio de R$ 25,9 mil.

O Civic, da Honda, ocupa o terceiro lugar na lista de modelos mais procurados, com 3% e preço médio de R$ 49,6 mil. Já o Uno, da (Fiat) é o terceiro mais vendido por meio da OLX (3%), com preço médio comercializado de R$ 27,7 mil.

Buscas

Vendas

O branco é a cor favorita dos consumidores brasileiros que acessaram a OLX no primeiro semestre de 2022 em busca de carro. Há 27% de preferência, seguido do prata (26%) e preto (19%).

Gol saindo de campo

Conhecido pelos brasileiros há 40 anos, a atual versão do Gol deixará de ser fabricada no final deste ano e passará por reformulações, conforme anunciado recentemente pela fabricante.

Além de ser favorito entre os consumidores que buscaram e compraram veículos na plataforma no último semestre, o levantamento da OLX também mostra que, em termos de localidade, o Sudeste e Nordeste são as regiões que registraram mais vendas do Gol. Em relação ao perfil do veículo, aqueles fabricados em 2010 e a cor branca é a mais procurada na plataforma.

Anos de fabricação mais buscados do Gol

Regiões com mais vendas e buscas do Gol

