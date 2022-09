Beth Goulart, Leandro Hassum, Paula Fernandes... Veja os famosos que reagiram ao desabafo de Patrícia Poeta sobre o Encontro

16/09/2022 | 10:10



Patrícia Poeta usou as redes sociais na noite da última quinta-feira, dia 15, para falar sobre as críticas que vem recebendo desde que assumiu o comando do Encontro. A apresentadora recebeu o apoio de muitos amigos famosos nos comentários da publicação.

Tati Machado, que trabalha com Poeta no programa, escreveu:

Você é uma profissional e tanto! Tenho orgulho de estar ao seu lado, junto com Manoel, Michelle e toda nossa linda equipe, que você faz, inclusive, questão de sempre exaltar. Fico pensando em quantas risadas damos diariamente nos bastidores, os papos com a plateia e nas nossas reuniões. Quantos flagras de bota mão no joelho e outras coisas impublicáveis por aqui. Talvez você não perceba, mas eu como boa fofoqueira, sim! Você olha no olho, elogia sempre e tem sido uma rocha. Gosto de ver seu desabafo até como forma de inspiração. Você merece todo o respeito do mundo, como jornalista, apresentadora e um mulherão da porra. Conte comigo!

Paula Fernandes também se solidarizou com o desabafo de Patrícia e fez um textão para expressar seu apoio:

Você merece tudo que vem conquistando! Já passou da hora das mulheres serem respeitadas e valorizadas. Acredito que o ódio e as mentiras que alguns ainda insistem em plantar, são superados pelo sorriso das pessoas que tocamos o coração! São por elas que levantamos, batemos a poeira e seguimos em frente. Conte com meu carinho e respeito pela sua trajetória.

Leandro Hassum escreveu uma linda mensagem para a apresentadora:

Minha amiga querida você merece subir mais e mais. Quem te conhece sabe a pessoa divertida e amorosa que é. Rouba minhas coxinhas e salgadinhos? Sim!!! Mas você pode sempre.

Maria Beltrão, colega de emissora de Patrícia, escreveu:

Minha amiga, você é linda por dentro, por fora e do avesso: um tesouro de Deus! Costumo dizer que o mal (minoria) é contagioso e o bem (maioria) é contagiante. Essa onda de fake news passará! Os cães ladram, mas a caravana passa! Você é gigante. Receba meu amor, meu carinho e toda minha admiração. Sou sua fã.

Além deles, Victor Kley, Beth Goulart, Michelle Loreto também mandaram mensagens de apoio para a apresentadora.