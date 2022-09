São Bernardo recebe programação de inclusão no esporte

Da Redação



16/09/2022 | 09:55



São Bernardo recebe a partir de hoje programação dedicada à inclusão no esporte. Como primeira iniciativa do quadro, o município terá a Copa Animã de Basquete, torneio que, além de incentivo à prática da modalidade, tem como objetivo utilizar a atividade esportiva como meio facilitador no caminho da inclusão social. A competição, ocorre nesta sexta-feira (16) e sábado (17), das 10h às 16h, no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib (Avenida Kennedy, 1.155, Anchieta).

Aberta à população, a Copa Animã é voltada a todas as faixas etárias, embora o evento registre maior adesão de participantes dos públicos infantil e de jovens. Serão realizadas diversas atividades para às crianças no Poliesportivo, envolvendo desde jogos a brincadeiras e até palestra.

Dentro do cronograma divulgado, São Bernardo sediará também o Festival Paralímpico, marcado para o dia 24 de setembro (sábado), das 8h às 12h, no Centro de Excelência de Handebol (Rua Tiradentes, 1.845, Santa Terezinha). O evento como finalidade proporcionar a crianças e jovens, de 8 a 17 anos, com deficiência ou sem deficiência (até 20%), a experiência de participar de modalidades paraolímpicas.

Os eventos acontecem em setembro justamente por causa da celebração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21) e ao Dia Nacional do Atleta Paralímpico (22).