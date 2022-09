Taxas de juros rondam estabilidade, com dólar forte e deflação maior do IGP-10

16/09/2022 | 09:54



Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta sexta-feira, 16, após a deflação do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10), com dólar em alta ante o real em meio à cautela externa, que impulsiona também os preços do petróleo. A sessão tende a ser de oscilações limitadas em dia de agenda fraca e com investidores em compasso de espera pela decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), na próxima quarta-feira, que deve resultar em manutenção da Selic em 13,75%, conforme aposta da maioria do mercado.

Às 9h25, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro para janeiro de 2027 estava em 11,77%, mesma do ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2025 exibia taxa de 12,06%, de 12,07%, e o para janeiro de 2024 marcava 13,24%, de 13,22% no ajuste anterior. O dólar à vista subia 0,47%, a R$ 5,2636.