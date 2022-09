Termina hoje prazo para a inscrição em curso gratuito para estudantes

Beatriz Mirelle

16/09/2022



As inscrições para o Curso de Introdução à Economia, promovido pela FGV EPGE (Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getulio Vargas), encerram nesta sexta-feira (16). As aulas gratuitas são direcionadas para estudantes do Ensino Médio e começam amanhã, das 14h às 17h. Os outros encontros acontecerão no mesmo horário em 24 de setembro e 1º de outubro. A carga horária é de nove horas, com direito a certificado de participação emitido àqueles que tiverem 100% de frequência.

A programação está disponível para todo o Brasil e obedece o formato híbrido (o estudante pode acompanhar tanto presencial quanto on-line). As apresentações presenciais serão feitas no Rio de Janeiro com alunos de escolas locais que possuem parceria com a FGV EPGE.

Terão palestras sobre Economia, Gênero e Mercado de Trabalho; Macroeconomia, além de aulas com temas de "Conceitos de Oferta e Demanda", "Mercado Financeiro", "Introdução à Econometria" e "Teoria dos Jogos", além de explicações sobre as possibilidades de carreiras para economistas.

De acordo com a FGV, o propósito é ensinar de forma simples aos inscritos como a economia pode ajudar a solucionar desafios rotineiros.

COMO SE INSCREVER

Os interessados nas aulas on-line devem enviar o comprovante de matrícula no Ensino Médio do ano em curso e a cópia do RG para epgeensinomedio@fgv.br até hoje. O título do e-mail deve ser Processo Seletivo ­ chamada externa de alunos. Também é essencial encaminhar um número de telefone para contato.