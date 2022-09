Santo André recebe honraria por ajuda ao município de Francisco Morato

Da Redação



16/09/2022 | 09:17



Santo André foi homenageada ontem (15) pelo município de Francisco Morato, em agradecimento pela ajuda dada em fevereiro deste ano após as fortes chuvas que provocaram enchentes, demoronamentos, deslizamentos e destruição na cidade paulista.

No início de fevereiro, a Prefeitura de Santo André enviou ao município sete caminhões, duas retroescavadeiras e uma van, todos veículos da Defesa Civil, que realizaram diversos serviços, a partir de um termo de cooperação mútua assinado entre as cidades. Em agradecimento pelos veículos fornecidos para a restauração da cidade, o Faes (Fundo de Ação e Economia Solidária) de Francisco Morato entregou a "Medalha de Ação Humanitária", recebida pela presidente do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Santo André, Ana Cláudia de Fabris, que representou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

"É uma honra receber este prêmio representando Santo André, que é uma cidade muito solidária, principalmente em momentos de dificuldades como o que viveu Francisco Morato no início deste ano. Estamos sempre à disposição, tanto a Prefeitura quanto o Fundo Social de Solidariedade, para ajudar nossos vizinhos na Região Metropolitana e de todo o Brasil quando for preciso. Juntos somos mais fortes", destaca Ana Cláudia de Fabris.