Oxxo abre segunda loja em Santo André

Beatriz Mirelle

Especial para o Diário

Renan Soares

Especial para o Diário



16/09/2022 | 08:33



A marca de supermercado Oxxo inaugurou a segunda unidade em Santo André ontem. Localizada na Avenida Portugal, número 1259, a abertura faz parte do projeto de expansão de dez anos do grupo Nós, formado pela rede mexicana Femsa e pela Raízen, na cidade andreense. O evento teve a presença do prefeito Paulo Serra (PSDB), do secretário de desenvolvimento e geração de emprego do município, Evandro Banzato, do diretor de expansão do grupo Nós, David Pestana, do diretor de operações próprias do grupo, Bruno Stoqui e de Victor Simões, do setor de relacionamento institucional do mesmo grupo, além de outras autoridades locais.

"A Avenida Portugal tem exatamente o que buscamos para o Oxxo, que é a presença de trabalhadores, passantes e moradores. Dessa forma, conseguimos atender todos os perfis de consumidores", diz David Pestana.

A projeção é de mais oito unidades até março de 2023. Até o fim da expansão, serão abertas 50 lojas. O estabelecimento no Centro de Santo André é a primeira loja do grupo Nós, no Brasil com duas opções de entradas aos consumidores. "Estamos muito felizes em receber a marca Oxxo na cidade. É mais uma grande rede que vem para o nosso município gerando emprego e renda. Isso é resultado da recuperação de credibilidade de Santo André, que, nos últimos anos, voltou a ser atrativa para grandes redes de diversas áreas, como industrial, comercial e de serviços", destacou o prefeito.

Ao todo, estima-se que 50 unidades sejam inauguradas no município até 2032, criando 500 empregos diretos. "Entre vagas indiretas, o número será, no mínimo, três vezes maior, abastecendo a engrenagem econômica da região. Além disso, é um local que está disponível 24 horas para atender os moradores", completa Serra.

De acordo com o diretor de expansão do grupo Nós, os executivos da marca se surpreenderam com a receptividade do público com a primeira loja, na rua Vitória Régia. "Os consumidores lotaram a inauguração. A gente se orgulha de proporcionar unidades que funcionam o dia inteiro, além de termos uma tríade fundamental. Proporcionamos um espaço com padaria, minimercado e lanchonete. Atendemos diversos públicos", comenta Pestana.

Para ele, considerando o fluxo de consumidores que passam em torno da loja na Avenida Portugal, a aposta é que o número de pessoas ultrapasse os quatro dígitos diariamente. "Também estamos contentes em inaugurar a primeira loja dupla da Oxxo aqui no Brasil, com duas entradas. Esse é outro diferencial", finaliza.