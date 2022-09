Olhar pelo Grande ABC

Do Diário do Grande ABC



16/09/2022 | 08:28



Ponto de referência para assistência à saúde dos moradores de Santo André, o CHM (Centro Hospitalar Municipal) recebeu R$ 3 milhões do governo federal destinados a projetos de melhoria do empreendimento. Emenda liberando a verba é de autoria do deputado federal Júnior Bozela (União Brasil). O dinheiro será muito bem-vindo, especialmente para sanar alguns problemas que tiram a paciência de doentes e acompanhantes que visitam o endereço, como a crônica falha no sistema de elevador em um prédio com andares. Este olhar para as questões que afligem as cidades é que justifica, nas eleições gerais que se aproximam, a escolha de candidatos que tenham identificação com o Grande ABC.

Os brasileiros em geral –­ e acontece também entre moradores das sete cidades –­ não dão muita importância para as eleições proporcionais, o que é um gravíssimo erro. São os deputados federais e estaduais quem mais lutam pela obtenção de verbas, junto aos Executivos. Daí a importância de se escolher nomes que conheçam a realidade da região. Sabe-se que a natureza do trabalho parlamentar, constitucionalmente, é a de defender os interesses de todo o Estado, seja na Assembleia de São Paulo ou na Câmara de Brasília, mas tanto melhor que os representantes eleitos tenham o mínimo conhecimento sobre as questões que afligem os moradores do Grande ABC, especialmente as mais importantes.

Atualmente, o bloco dos sete municípios só possui dois deputados federais, ambos com domicílio eleitoral em São Bernardo, e seis estaduais: quatro moradores de São Bernardo, um de São Caetano e outro de Diadema. É muito pouco para uma localidade cujo potencial eleitoral bate na casa dos 2 milhões de votos. Convém ao cidadão se informar detalhadamente sobre as opções existentes e optar por quem se dispor a olhar com zelo pelas sete cidades. Basta de desperdiçar votos. Chega de confiar o futuro da região a pessoas que mal sabem onde Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra estão localizadas no mapa.