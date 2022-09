Datafolha: Lula empata com Bolsonaro no Centro-Oeste e lidera no Sudeste

15/09/2022 | 22:39



Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 15, mostrou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PLT) empatados tecnicamente no Centro-Oeste. Na região, que concentra a produção agrícola do País e responde por 7% da população, Bolsonaro aparece com 40% das intenções de voto contra 38% de Lula. Na comparação com o levantamento anterior, o atual mandatário perdeu 6 pontos porcentuais, enquanto Lula avançou 8 pontos porcentuais.

Os resultados refletem, em parte, os esforços do ex-presidente Lula na aproximação com o agronegócio - base importante do eleitorado de Bolsonaro e setor que se manifesta aliado ao atual presidente. Na última semana, Lula vem adotando tom de pacificação com o setor e reforçando as ações do seu núcleo de interlocutores na região - formado, principalmente, pelo deputado federal e candidato ao Senado, Neri Geller (PP-MT), senador Carlos Fávaro (PSD-MT) e pelo empresário de sementes de soja, Carlos Augustin.

No Sudeste, região que concentra maior parte do eleitorado brasileiro, o petista continua na liderança por 43% a 34% do adversário. Em relação ao levantamento anterior, Lula oscilou dois pontos para cima, enquanto Bolsonaro perdeu dois pontos porcentuais.

Em Minas, no entanto, o candidato à reeleição reduziu a diferença para o ex-presidente. Lula saiu de 47% para 43%, enquanto Bolsonaro oscilou de 30% para 33%. A diferença, antes de 17 pontos, agora é de 10 pontos porcentuais.

O Datafolha ouviu 5.926 eleitores em 300 cidades entre 13 e 15 de setembro, em trabalho encomendado pela Folha e pela TV Globo. A margem de erro é de dois pontos porcentuais. O levantamento foi registrado sob o número BR-04099/2022 no Tribunal Superior Eleitoral.

