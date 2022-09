Datafolha: Lula tem 57% contra 26% de Bolsonaro entre quem recebe auxílio

15/09/2022 | 22:20



Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 15, mostra que o impacto eleitoral do Auxílio Brasil, esperado pela campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL), ainda não ocorreu. A ajuda de R$ 600 chega a 20 milhões de famílias, e 57% de quem recebe o benefício dizem votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), contra 26% do atual chefe do Executivo. No levantamento anterior, de 9 de setembro, os índices eram de 56% para Lula e 28% para Bolsonaro.

O programa de transferência de renda que substituiu o Bolsa Família já teve sua primeira parcela toda paga em agosto, e até aqui não alterou significativamente o voto dos mais pobres.

Entre quem ganha até 2 salários mínimos, 49% da amostra deste levantamento, Bolsonaro passou de 26% para 27%, enquanto Lula tem 52% ante 54% há uma semana. Já para os que ganham de 2 a 5 mínimos, que somam 34% da amostra, o cenário ficou estável em um empate técnico: 40% para Bolsonaro (ante 41% de 9 de setembro) e 39% para Lula (ante 37% da pesquisa anterior).

O Datafolha ouviu 5.926 eleitores em 300 cidades entre 13 e 15 de setembro, em trabalho encomendado pela Folha e pela TV Globo. A margem de erro é de dois pontos porcentuais. O levantamento foi registrado sob o número BR-04099/2022 no Tribunal Superior Eleitoral.