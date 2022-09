Pesquisa Datafolha: 30% avaliam governo positivamente; 44% acham ruim/péssimo

15/09/2022 | 22:14



Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 15, aponta que 30% dos entrevistados consideram o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) como ótimo ou bom, contra 44% que o avaliam como ruim ou péssimo e 25% regular.

O nível de aprovação do governo oscilou 1 ponto para baixo ante o levantamento anterior, de 9 de setembro, quando 31% consideravam o governo ótimo ou bom. Em contrapartida, o índice de reprovação do governo, oscilou dois pontos porcentuais para cima, ante os 42% da pesquisa anterior. Já o índice regular se manteve estável em 25%.

Segundo o Datafolha, a pesquisa mostrou estagnação na avaliação positiva do mandato do presidente, que vinha melhorando gradualmente nos últimos meses, desde os 25% reportados em maio. O teto de ruim/péssimo, de 53%, ocorreu nas pesquisas de setembro e de dezembro do ano passado.

Confiança

A pesquisa apontou que 51% dos eleitores nunca confiam em nada do que diz o presidente Jair Bolsonaro, ante 50% da pesquisa anterior. Outros 21% dizem sempre confiar nas declarações do mandatário contra 19% há uma semana. Uma parcela de 27% dos eleitores às vezes confiam no que diz o presidente, ante 29% reportadas em 9 de setembro. Não soube responder 1%.

O Datafolha ouviu 5.926 eleitores em 300 cidades entre 13 e 15 de setembro, em trabalho encomendado pela Folha e pela TV Globo. A margem de erro é de dois pontos porcentuais com nível de confiança em 95%. O levantamento foi registrado sob o número BR-04099/2022 no Tribunal Superior Eleitoral.