Abel Ferreira, do Palmeiras, receberá título de cidadão paulistano no dia 23

15/09/2022 | 20:32



O técnico Abel Ferreira será condecorado com o título de cidadão paulistano na próxima sexta-feira, dia 23 de setembro. A honraria será entregue pela Câmara Municipal de São Paulo, às 14h30. O português que comanda o Palmeiras confirmou presença no ato solene.

No fim de abril, a Câmara aprovou por unanimidade a concessão do título para Abel Ferreira. O Projeto de Decreto Legislativo (PDL) é de autoria do vereador Toninho Vespoli (PSOL). De acordo com o parlamentar, a concessão da honraria ao português é motivada não somente pelos títulos conquistados, como também pela relevância e notoriedade que a cidade de São Paulo ganha com um clube local vencendo importantes competição nacionais e internacionais.

Nascido em Penafiel, no norte de Portugal, Abel Ferreira não havia conquistado títulos como treinador de futebol profissional até chegar ao Brasil para treinar o Palmeiras. Aos 43 anos, o treinador renovou seu vínculo com o time alviverde para permanecer no comando técnico da equipe até 2024.

Em quase dois anos no comando técnico do Palmeiras, Abel Ferreira acumulou os troféus da Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022) e Paulistão (2022). Muito feliz com seu trabalho e ambiente, o português trouxe mulher e filhas para morarem em São Paulo. O treinador já recusou diversas propostas do exterior e reafirma o desejo de seguir no Palmeiras.

O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro após 26 rodadas. A equipe tem oito pontos de vantagem sobre o segundo colocado Internacional. Se conquistar o Brasileirão, o clube alviverde somará seu 11º troféu no torneio e colocará uma medalha inédita na coleção do técnico Abel Ferreira.

Após a conquista do primeiro título da Libertadores, Abel Ferreira teve um curto período de férias no início de 2021, quando pôde voltar a Portugal. Na capital Lisboa, foi recepcionado pelo presidente lusitano Marcelo Rebelo de Sousa, na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, e foi condecorado como Comendador da Ordem do Infante D. Henrique.