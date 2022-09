Aos 40 anos, GGG aponta estar 'mais forte e rápido' para encarar Canelo no sábado

15/09/2022 | 19:58



Os fãs do boxe vão ver o melhor de Gennady Golovkin, sábado, no ringue da T-Mobile Arena, em Las Vegas, diante do mexicano Saul Canelo Alvarez. Esta é a promessa de GGG, que, aos 40 anos, promete conquistar os títulos da categoria dos supermédios, versão CMB, FIB, OMB e AMB, que pertencem ao mexicano.

"Nunca fiz uma preparação igual. Eu me sinto mais forte, mais confiante e mais preciso nos golpes. Vou ter a minha melhor apresentação de toda a carreira", afirmou o boxeador, dono de 42 vitórias (37 nocautes), um empate e uma derrota.

O fato de lutar pela primeira vez entre os supermédios (até 76,502 quilos) não é um problema para Golovkin, que sempre atuou entre os médios (até 72,575 quilos). "Não perdi velocidade, agilidade e minhas pernas estão fortes para aguentar um ritmo forte o tempo que for necessário."

Esta será a terceira vez que os boxeadores vão se enfrentar. Na primeira, em 2017, houve empate, enquanto no segundo encontro, em 2018, Canelo venceu em decisão apertada. Um jurado viu empate (114 pontos) e dois apontaram o mexicano vencedor por 115 a 113. Os dois duelos foram na categoria dos médios.

Canelo, de 32 anos, acumula um cartel de 61 lutas, com 57 vitórias (39 nocautes), duas derrotas e dois empates.